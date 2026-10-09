Що дивитися: 11 фільмів жовтня

Нові стрічки Алехандро Іньярріту та Педро Альмодовара , екранізація роману «Клара і Сонце» від Нобеліанта Кадзуо Ісігуро, сіквел культової «Соцмережі» про темні сторінки біографії Марка Цукерберга та ще 7 кінопрем’єр жовтня.

«Веріті»

Дата виходу: 1 жовтня

Режисер: Майкл Шоуолтер

Зазнавши тяжкої травми в автокатастрофі, знаменита письменниця Веріті Кроуфорд впадає в кому. Аби врятувати незакінчений потенційний бестселер дружини, її чоловік наймає молоду авторку Ловен. Дівчина погоджується стати «літературним привидом» і переїздить до будинку подружжя, де під час роботи натрапляє на приватні щоденники письменниці.

Гранично відверті й моторошні записи Веріті змушують гостю засумніватися, чи справді хазяйка дому така безпорадна, як здається її читачам та родині.

«Гірке Різдво»

Дата виходу: 1 жовтня

Режисер: Педро Альмодовар

Оскароносний Педро Альмодовар знову зняв кіно про себе — не без участі власного чергового альтер-его. Сюжет такий: сценарист Рауль страждає на затяжний письменницький блок і намагається повернути тонус, працюючи над новим текстом. Героїня його сюжету Ельса облишила мрії про авторське кіно, знімає комерційну рекламу й шукає розради після втрати матері. Щоб оживити розповідь, Рауль безсоромно позичає деталі з біографії своєї знайомої, усвідомлюючи, наскільки це сумнівний крок.

«Довженко. Перший погляд»

Дата виходу: 1 жовтня

Режисер: Костянтин Коновалов

Одеса 1926 року – час, коли український кінематограф тільки формував власну візуальну мову. Молодий і сповнений амбіцій Олександр Довженко робить перші кроки в режисурі й прагне створювати вільне, чисте мистецтво, проте одразу стикається з лещатами тоталітарної цензури.

«Діґґер»

Дата виходу: 1 жовтня

Режисер: Алехандро Г. Іньярріту

Алехандро Іньярріту зняв гостру чорну комедію на 35-міліметрову плівку в рідкісному форматі VistaVision і з Томом Крузом у головній ролі. Компанія ексцентричного нафтового мільярдера Діґґера Роквелла добуває нафту в Гренландії, але через ігнорування застережень екологів спричиняє розкол острова — і тепер величезна льодова брила прямує на Європу. Антиманіфест відомого трампівського гасла «Drill, baby, drill».

«Інша мама»

Дата виходу: 8 жовтня

Режисер: Роб Севідж

Урсула віддано виховує восьмирічну доньку Беллу. Та родинний затишок руйнується, коли до дівчинки починає приходити зловісна двійниця її матері. Істота з'являється лише тоді, коли поруч немає дорослих, поступово перетворюючи життя родини на суцільний жах. Окрім моторошної атмосфери, на глядача чекають одразу дві Джессіки Честейн.

«Соціальна розплата»

Дата виходу: 8 жовтня

Режисер: Аарон Соркін

В основу стрічки лягла реальна історія інженерки Facebook Френсіс Гауґен. Ризикуючи власною кар'єрою та безпекою, вона передає журналісту The Wall Street Journal секретні документи, які викривають таємниці технологічного гіганта: топменеджмент Facebook продовжував просувати контент, що згубно впливає на підлітків та розпалює ворожнечу. Аарон Соркін, який написав сценарій до культової «Соціальної мережі», цього разу сам сів у режисерське крісло. А образ Марка Цукерберга втілив Джеремі Стронг із «Спадкоємців».

«Месник»

Дата виходу: 15 жовтня

Режисер: Френк Міллер

Англія, XIV століття. Переживши нищівну епідемію «чорної смерті», звичайний селянин стає на чолі історичного повстання в Англії 1381 року та гуртує народну армію, аби кинути виклик молодому королю Річарду II і захистити знедолених від непосильних податків та свавілля монархії.

«Тенцинг»

Дата виходу: 16 жовтня

Режисерка: Дженніфер Підом

Травень 1953 року, новозеландець Едмунд Гілларі вперше ступає на вершину Евересту. Гілларі знають чимало людей, утім, мало кому відомим є Тенцинг Норгей — провідник та шерп із Непалу, без якого альпініст не впорався би. «Тенцинг» — доволі рідкісний звір у жанрі байопіку, де головним героєм стає той, хто зазвичай залишається на задньому плані.

«Праймтайм»

Дата виходу: 22 жовтня

Режисер: Ленс Оппенгейм

Новий проєкт студії A24 розповідає про Кріса Гансена — автора гучного реаліті-шоу «Спіймати хижака». У нульові роки команда програми влаштовувала пастки для викриття інтернет-злочинців у прямому ефірі, й таким чином перетворила боротьбу з криміналом на телешоу, що зрештою закрилося через гучний етичний скандал. А самозакоханого телеведучого зіграв Роберт Паттінсон — без нього, здається, вже не обходиться жодна гучна кінопрем’єра.

«Клара і сонце»

Дата виходу: 22 жовтня

Режисер: Тайка Вайтіті

Андроїд нового покоління Клара створена, щоб рятувати людей від самотності. Вона вирізняється надзвичайною спостережливістю, уміє тонко зчитувати людські емоції та щиро вірить, що сонячне світло здатне живити, крім її батареї, ще й людські душі.

За екранізацію однойменного бестселера нобелівського лауреата Кадзуо Ішіґуро взявся Тайка Вайтіті, відомий за комедійним горором «Що ми робимо у тінях» та супергеройським «Тор: Раґнарок».

«Тиха повінь»

Дата виходу: 29 жовтня

Режисер: Дмитро Сухолиткий-Собчук

Документальна стрічка автора «Памфіра» розповідає про життя закритої релігійної громади на берегах Дністровського каньйону. Її члени свідомо відмовляються від електрики та благ цивілізації, обробляють землю кіньми й намагаються зберегти традиційний уклад попри війни, повені й суспільне нерозуміння.