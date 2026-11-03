Що дивитися: 10 серіалів листопада

Кіберпанк «Той, хто біжить по лезу 2099», продовження шпигунського трилеру «Чорні голуби», фінальний сезон «Шершнів» і не тільки — БЖ зібрало добірку найцікавіших прем’єр місяця.

« Басс із машини»

Коли: 3 листопада

Де дивитися: Netflix

Вестерн — консервативний і водночас дуже гнучкий жанр, який може мутувати під що завгодно: горор («Томагавк»), космооперу («Ковбой Бібоп»), феміністичний бойовик («Покинуті») чи наукову фантастику («Світ Дикого Заходу»).

Поєднання стімпанку з сюжетом про ковбоїв побачиш не так часто. Басс Рівз (омаж першому чорношкірому маршалу США) має кібернетичну руку і не дуже чітку етичну позицію: він законник і найманий кат одночасно. У світі, населеному ковбоями-кіборгами, бойовими машинами та кібер-індіанцями, Рівз отримує нове завдання: знайти вченого, який ось-ось відкриє новий тип зброї, що призведе до громадянської війни.

« Чорні голуби » (2 сезон)

Коли: 5 листопада

Де дивитися: Netflix

Титул найгіршої дружини року кілька років поспіль дістається Гелен Вебб — дружині радника з національної безпеки (а нині прем’єра) Великої Британії, яка передає секретні документи чоловіка шпигунській організації «Чорні голуби». Минулого сезону Вебб ледь не викрили й не вбили, а в другому сезоні — хтось почав вбивати її колег і скоро добереться до неї.

«Стік» (2 сезон)

Коли: 4 листопада

Де дивитися: Apple TV

Прайс Кехілл міг би бути Тайґером Вудсом, але на піку кар’єри пішов із великого гольфу без жодних пояснень. Тепер Кехілл працює тренером і продає ключки, допоки не натрапляє на старого приятеля з великими грошима, який пропонує інвестувати в навички колишнього гольфіста і зробити те, чого ще не знала історія, — стати найстаршим чемпіоном за 50+ в Америці.

«Стає тільки гірше»

Коли: 6 листопада

Де дивитися: Paramount+

Усі ми були на їхньому місці: троє друзів закінчують універ, намагаються оговтатися і зрозуміти, хто вони такі в цьому світі й як протриматися в ньому хоча б рік. До обов’язкового дорослого набору «тепер ти сам по собі» додаються перші невдачі в коханні, фінансові труднощі і головне — виселення всіх трьох з квартири в Лондоні.

«Суперники» (2 сезон, друга частина)

Коли: 11 листопада

Де дивитися: Disney+

Друга половина вісімдесятих, вигадане англійське графство Ратшир перетворюється на полігон баталій між дворянином Рупертом і нуворишем Тоні, який грошима намагається прокласти шлях до аристократії. Неприязнь між чоловіками перетворюється на конфлікт, за яким має спостерігати вся Англія — Руперт і Тоні починають поливати один одного брудом на телебаченні та в медіа. Виходить така собі британська версія «Як дістати сусіда».

« Володар перснів: Персні влади »

Коли: 11 листопада

Де дивитися: Amazon Prime Video

Будемо чесні, серіалізація «Володаря перснів» не подобається майже нікому, але Amazon Prime продовжує гнути власну лінію і випускати сезон за сезоном. Утім, не порадити його не можемо — можливо, ви з тих, хто вважає серіал чимось більшим і не до кінця зрозумілим масовому глядачу.

Отже. Саурон продовжує цементувати свої позиції, а його війна з ельфами стає тотальним протистоянням, яке починає охоплювати дедалі більше королівств Середзем'я.

« 12 12 12 »

Коли: 13 листопада

Де дивитися: Apple TV

Цікава формалістська рамка: один часовий проміжок — 12 місяців планування пограбування банку в Цюриху, ще один — 12 годин на саму операцію, ще один — 12 днів з життя злочинців після нальоту на банк. З усього цього складається гостросюжетна кримінальна драма, яка виходить 13 листопада (шкода, що не 12-го).

« Шершні » (4 сезон)

Коли: 20 листопада

Де дивитися: Paramount+

Від сценарію «Шершнів» відмовився з десяток каналів, вважаючи його занадто похмурим — і прогадали. Трилер про американську жіночу футбольну команду, що виживає в авіакатастрофі, а тепер намагається вижити в канадських лісах, зібрав купу премій.

Четвертий сезон продовжує досліджувати, яке таке мікросуспільство може побудувати людина в нелюдських умовах, які підпорядковуються арифметиці виживання. Новий сезон стане завершальним, а шоуранери здебільшого зосередяться на тому, як врятовані дівчата пристосовуються до звичайного життя. Хоча ті, хто дивився минулі серії, знають: команда «Шершнів» настільки звикла до печерного вогнища, що в глибині душі ніколи не хотіла б покидати глухі ліси. Особливо після того, що вони там накоїли.

« Копай »

Коли: 23 листопада

Де дивитися: Peacock

Професори археології та їхні студенти вирушають у Грецію на літню практику, аби провести розкопки. Те, що сприймалося як формальність, де студентів навчають махати пензликами, призвело до відкриття артефакту, який може переписати історію людства та підтверджує кілька конспірологічних теорій. І так, це комедія.

«Той, хто біжить по лезу 2099»

Коли: 25 листопада

Де дивитися: Amazon Prime Video

50 років після подій фільму «Той, хто біжить по лезу 2049». Зроблені в пробірці біоандроїди-репліканти перестали бути лакеями людей, захопили владу і тепер природно народжені вважаються другорядним класом.

Щоб вижити, Кара прикидається біоандроїдом і для підтримання легенди вимушена об’єднатися вже зі справжньою репліканткою-детективом Олвен. Завдання, звичайно, неабияке: їм потрібно викрити групу злочинців, які можуть підштовхнути біомашин до нової війни з людьми.