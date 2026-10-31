Без похмілля у Вегасі: як безалкогольне пиво змінило б культові фільми

Алкоголь у кіно — локомотив сюжету і генератор смішних (і не дуже) ситуацій. Змусити персонажа розрубати двері сокирою чи прокинутися з тигром у ванній? Просто налийте герою кілька келихів. У світі популярності безалкогольного пива, разом із Beermaster спробували уявити, як змінилися б сюжети культових стрічок, якби герої обирали «нульовку».

«Сяйво»

Що пішло не так

Письменник Джек Торренс погоджується на роботу доглядача в ізольованому готелі «Оверлук». Зіткнувшись із творчою кризою, він заливає письменницький блок в барі готелю, де привид бармена «наливає» йому віскі. Наслідки відомі: психоз і легендарна сцена з сокирою.

Альтернативна версія

Джек бере в барі безалкогольний пілснер. Легкий смак знімає стрес, голова залишається чистою, а привиди готелю розуміють, що тверезого Торренса вже не налякаєш. Зрештою герой дописує свій роман, він входить у списки бестселерів The New York Times, родина повертається додому, а готель отримує 5 зірок на Booking.

«Міцний горішок»

Що пішло не так

Нью-йоркський коп Джон Макклейн прилітає до Лос-Анджелеса на різдвяну вечірку в хмарочосі «Накатомі Плаза». Поки гості п’ють і розслабляються, будівлю захоплюють терористи. Герой Брюса Вілліса змушений бігати босоніж по битому склу та самотужки рятувати заручників.

Альтернативна версія

На вечірці наливають безалкогольне. Джон і охоронці хмарочоса залишаються максимально зібраними. Коли злочинці лише заходять у хол, Макклейн спокійно й впевнено знешкоджує їх. Різдвяна вечірка продовжується — кінець.

«Зомбі на ім'я Шон»

Що пішло не так

Зомбі-епідемія, Шон із другом Едом ухвалюють «геніальне» рішення — перечекати апокаліпсис у улюбленому пабі за пивом. Алкоголь притупляє реакцію, паб оточують мерці, і починається м'ясорубка.

Альтернативна версія

Хлопці забігають до пабу, але беруть по банці безалкогольної IPA. Із ясною головою та швидкою реакцією вони заздалегідь бачать небезпеку, забарикадовують двері й спокійно евакуюються.

«Похмілля у Вегасі»

Що пішло не так

Четверо друзів на парубоцькій вечірці у Вегасі — цього вже достатньо, щоб передбачити катастрофу. Вечір вдався: на ранок — розгромлений номер, тигр у ванній, немовля у шафі й зниклий за кілька годин до весілля наречений.

Альтернативна версія

Хлопці влаштовують дегустацію безалкогольного пива на даху готелю. Вранці вони прокидаються без головного болю, спокійно снідають у готелі та привозять нареченого на церемонію за дві години до початку — скучно, згодні, але варто згадати, що чотирьох друзів вже достатньо, щоб розгорнутися сюжету. І ніякий алкоголь тут непотрібен.

«Ще по одній»

Що пішло не так

Четверо вчителів вирішують перевірити теорію про те, що людині постійно бракує кількох проміле для щастя. Спочатку кураж справді допомагає в роботі, але чим далі, тим більше їх життя летить шкереберть.

Альтернативна версія

Вчителі тестують ритуал пивного відпочинку, але з безалкогольним крафтом. Працює як ефект плацебо — натхнення, драйв під час викладання уроків, щасливі стосунки в родинах.

Кіновечір без алкоголю: яке пиво обрати?

Зараз безалкогольне пиво — давно не компроміс. Броварі навчилися варити його так, що досвідчений пивний гік не одразу відрізнить «нульовку» від класики. Beermaster від «Сільпо» радить звернути увагу на дві позиції:

Bitburger Drive. Ще у 1950-х роках німецька пивоварня Bitburger продавала свій пілс під гаслом «abends Bit, morgens fit» («ввечері Бітбургер, а вранці бодрячком»). З появою безалкогольного побратима Bitburger Drive гасло працює на всі сто.

Beermaster Brewery IPA. Безалкогольна IPA — відносно рідкий звір. Створити б/а pale ale — завдання не з легких, але завдяки використанню спеціальних дріжджів броварям вдалося наблизити смак до оригіналу.