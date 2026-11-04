Що дивитися: 7 фільмів листопада

Продовження тарантінівського «Одного разу в Голлівуді» від Девіда Фінчера, еротична казка про коханця з вербової лози, новий фільм оскароносного Мартіна Макдони та інші новинки кіно — у добірці БЖ.

« Можливе кохання »

Коли: 6 листопада

Багато хто пам’ятає «Паразитів» — класове корейське кіно про те, що бідні готові на все, щоб бути багатіями, а багатії готові на все, щоб не бути бідними. Куди менш помітною пройшла прем’єра «Спалення» Лі Чхан Дона — фільму про багатія-піромана та його знайомство зі звичайним хлопцем, який живе кількома поверхами нижче по класовій ієрархії.

Цього разу Лі Чхан Дон зняв фільм про майже те саме — той невеликий зоологічний ареал, у якому зрідка зустрічаються сині комірці та еліта. Міока скоротили на заводі, його дружина Хосок працює на виробництві паковання, їхній син грається з порожньою пачкою чипсів. Випадок знайомить їх із Сану та Еджі — парою банкіра та документалістки, яка знімає фільм про корпоративні скорочення.

До речі, цього разу фільм Чхан Дона отримав приз Венеційського кінофестивалю.

« Плетений »

Коли: 7 листопада

Середньовіччя, самотня жінка живе на краю прибережного селища, займається зовсім не жіночою на ті часи риболовною справою, має репутацію старої діви та страждає через осуд сусідів. Утомившись від глузувань, вона звертається до плетника з лози та замовляє зробити їй чоловіка з верби. Рівно за місяць на неї чекає чарівним чином живий чоловік, тільки з нюансами.

«Плетеного» вже називають вигадливою та хтивою казкою, яка досліджує відчуття гострого сусідського ліктя, гендер і, власне, секс. Судячи з трейлера, здається, що в «Плетеному» зустрілися казки та Камасутра, але присутність у ньому Олівії Колман та Александра Скарсгарда майже гарантує, що перед нами розумне кіно.

«Дикий кінь номер дев'ять»

Коли: 9 листопада

Кажуть, що революції та державні перевороти трапляються в столицях, але що буде, якщо спробувати організувати політичний колапс десь на задвірках світу? Наприклад, на Острові Пасхи.

Кріс Карлайл, ветеран ЦРУ із запущеною стадією раку, та його протеже Лі Честерфілд прибувають на острів, щоб ліквідувати політика лівого крила, аби зберегти зручний для США правий режим і стримувати комуністів. Утім, все швидко йде не так, коли вони знайомляться з місцевими студентками.

Все у картині видає в ній політичний трилер, утім в режисерському кріслі Мартін Макдона — режисер, якому вдається мирити не дуже синонімічні речі: чорний гумор, цинізм, лірику та абсурд.

« Найсамотніша людина в місті »

Коли: 19 листопада

Блюз-гітарист Ел Кук перетворив свою віденську квартиру на архів музики: кімнати його будинку завалені сотнями платівок і касет, інструментами, книгами, газетними вирізками та іншими дрібницями, присвяченими головному жанру його життя. Крім Кука і його речей у цьому багатоквартирному домі ніхто не живе, і коли місцева влада каже, що буде зносити будівлю, Кук наважується на те, що відкладав десятиліттями, — залишити Відень і поїхати на батьківщину блюзу.

Режисери стрічки Тіцца Кові та Райнер Фріммель поєднують фіктивний сюжет із напівдокументальним методом: Ела Кука грає цілком реальний музикант Ел Кук, який дійсно мріяв потрапити до річки Міссісіпі — колиски блюзу. Виходить не тільки стрічка-триб’ют музиці, а й портрет людини, яка не хоче встигати за надто швидким світом, який вже не пам'ятає свого минулого.

« Комариний кубок »

Коли: 25 листопада

Після нападу на Перл-Гарбор четверо молодих зірок студентського американського футболу йдуть у морську піхоту. Тренуючись на острові Гуадалканал перед битвою на Окінаві, новобранці вирішують зіграти останній поєдинок — реальний матч на 65 гравців, який увійшов у історію як Комариний кубок.

« Жозефіна »

Коли: 26 листопада

«Я би назвала свій фільм зустріччю „Таксиста“ з „Хлопчиком із велосипедом“», — так режисерка Бет де Араужо описує свою стрічку, де стикається психотичне, сконцентроване на ментальному стані героїв кіно із сюжетом про дитячу травму.

Сценарій «Жозефіни» був написаний 2014 року, на основі спогадів самої авторки про те, як вона у дитинстві стала свідком сексуалізованого насилля. Однойменна героїня її стрічки, восьмирічна Жозефіна, стає свідком зґвалтування у парку Сан-Франциско, після чого життя її родини стає однією нескінченною спробою залагодити її надтріснутий дитячий світ.

Аудиторія аплодувала «Жозефіні» стоячи, виконавець головної ролі Ченнінг Тейтум плакав кілька разів, а профільна преса назвала фільм «кінематографічним ударом під дих».

«Нові злощасні пригоди Кліффа Бута»

Коли: 30 листопада

Кліфф Бут, харизматичний каскадер із тарантінівського «Одного разу в Голлівуді», виконував роль своєрідного Гекльберрі Фінна — ніби в тіні Тома Сойера (у цьому випадку в тіні героя Леонардо ДіКапріо), але й на власну історію тягне. І тягне настільки, що за фільм взявся сам Девід Фінчер.

Через вісім років після завершення подій стрічки Тарантіно, Бут влаштовується фіксером і кризовим менеджером голлівудської еліти — якщо з'являються проблеми, які краще вирішити без залучення копів, дзвоніть Кліффу Буту. Один такий дзвінок і запускає локомотив сюжету: агентка телезірки просить вирішити питання, і тут збирається докупи джентльменський набір: розслідування вбивства, шантаж і теорії змови про темний бік Голлівуду.