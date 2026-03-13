«Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії

Ярослав Андріянов — колишній моряк і автор фотокниги Sevastopol Unity про молодіжну культуру вільного Криму. Спеціально для БЖ він розповів про будні севастопольських підлітків до 2014 року, боротьбу скейтерів із російськими солдатами за простір та перетворення плівкових архівів на документальний проєкт про місто, що лишилося в минулому.

Ярослав Андріянов



фотограф, автор проєкту

— Я народився в Тернополі, але головні роки мого становлення припали на пору українського Севастополя. Дитячий садок, школа, інститут, перша робота — весь мій перший досвід пов'язаний із містом біля Чорного моря.

Важливим стовпом моєї самоідентифікації було те, що вдома ми завжди спілкувалися українською. Ми жили, підтримуючи всі канонічні традиції. Моя мати — викладачка української мови та культурна діячка, тому мені з дитинства прищеплювали любов до журналістики та громадських подій.

У Севастополі українська була свого роду фільтром. Хоча, звісно, часом траплявся булінг: у школі всі знали, що в мене вдома говорять українською, тож я не раз чув «хохол» на свою адресу. Але цей фільтр спрацював правильно — багато людей відтоді досі поруч зі мною і вже самі вільно володіють рідною мовою.

Любов, скейтборд і море вина

У севастопольського підлітка того часу було два життя: літо і решта року. Літо — це абсолютна свобода, любов, скейтборд, море і море вина. Решта часу — приблизно те саме, тільки плюс навчання. У 2007 році я почав активно кататися на скейтборді, у 2009-му — фотографувати на плівку. Усе моє оточення займалося тим самим — ми жили наповнене юнацьке життя.

Наша тусовка завжди слухала щось цікаве: постпанк, панк-рок, хардкор, нью-вейв, хіп-хоп. Для мене це був час вузьких джинсів і електропанку. Музику я відкривав для себе через скейтерські відео, шукав треклісти, занурювався в бенди. Вже у 2011-му ми самі робили перші вечірки, де грали електроклеш і дарквейв.

Суспільно-політичний контекст того часу — це дуже хороший приклад роботи російської пропаганди. Політично більшість була атрофована. Назагал, люди не могли чітко віднести себе до українців чи росіян і активно не підтримували ні тих, ні інших.

Найкращий збиральний образ того часу — «Мінка». Це саморобний скейт-парк на закинутій території російського флоту. Колись там був танцювальний майданчик, а згодом першопрохідці-скейтбордисти облаштували парк. За цю територію завжди йшла війна. Солдатні давали накази виганяти молодь: часом вони розбивали всі наші фігури, часом нас не чіпали, і ми все відбудовували заново. Вільна молодь і військові бази з колючим дротом — ці два світи існували в постійному протистоянні.

Анексія посеред океану

Моїми очима Севастополя завжди було два. Перший — сонячне, енергійне місто, яке влітку перетворювалося на рай для подорожей, нових знайомств і натхнення. Другий — місто-військова база з транспарантами, пам’ятниками-гарматами, портами для військових кораблів, ґратами та колючим дротом. Першого більше не існує.

Я отримав очевидну для того часу освіту — моряк дальнього плавання. Професії віддав майже 6 років, відвідавши за цей час 55 країн. Саму анексію я застав, працюючи на круїзних лайнерах у США. Я дивився по CNN разом із багатотисячним екіпажем, як біля ДОФу (Дім офіцерів флоту — ред.), де ми раніше каталися на скейтах, «тітушки» робили «народний референдум». Власне, з цієї історії й починається книга.

Я відчував те саме, що відчули мільйони українців, які опинилися за кордоном під час великої війни: мало кому, крім нас, це справді болить. Я згадав, якими очима раніше сам дивився на конфлікти в інших країнах — як на новини, що не викликали емоцій. Був упевнений, що так само байдуже зараз дивляться й на нас. Я старався уникати розмов з колегами на цю тему — за попередні 24 роки мені українсько-російського питання вистачило цілком. Намагався берегти нерви, багато займався спортом і пив — усі ці емоції та думки шукали вихід.

Коли я нарешті зміг повернутися в Крим після анексії, місто вже було іншим. Найяскравіший приклад: закрили модний молодіжний бар «Рінго Стар», а на його місці відкрили їдальню «Шашлик-башлик». Тоді я остаточно зрозумів, що того Севастополя більше не існує.

Як мем став назвою книги

Книга з’явилася з мого особистого архіву. Спершу я хотів зробити просто зін для своїх — там було кілька десятків фото і текстів. Але коли почав шукати глибше, підіймати старі жорсткі диски друзів, робити апскейл матеріалу — зрозумів, що історія вже не вміщується в зін. У мене перехоплювало дихання від натхнення. Зрештою книга вмістила близько 300 плівкових знімків, зроблених мною і моїми друзями.

Родина вивезла з Криму мої плівки, деяким із них було по 17 років. Минулого літа я почав їх сканувати. Деякі взагалі не були проявлені. У мене феноменальна пам'ять на деталі: коли я передивлявся ці кадри, то згадував, про що ми тоді говорили, який був день, навіть який світ був навколо. Це був мікс болю і короткочасного відчуття колишньої легкості та безпеки. Ці відчуття стали паливом для проєкту.

Назва «Sevastopol Unity» — це іронія для тих, хто в курсі. Вислів «севастопольське юніті» свого часу став мемом у хардкор-панк-тусовці. На одному з гігів п’яний чувак виліз на сцену і почав дякувати за крутий концерт, а коли сказав, що «севастопольське юніті круте» — під сценою почалася серйозна бійка. Відео тоді розлетілося пабліками. Пам’ятаю, колись у Тернополі сказав, що я з Севастополя, а мені відповіли: «А-а... Севастопольське юніті…»

Ця книга не має одного вектора. Для мене вона про неймовірну енергію, якою тоді жив півострів. Для моєї дівчини — про загублений світ. Для друзів — про найкращі роки життя. Я займаю позицію двигуна, а куди саме припливе цей корабель — вирішувати читачу.