Що читати: 5 книжкових новинок вересня

Український ситком про університетські будні, міське фентезі з мольфарами та таємничим орденом, роман про нетрі повоєнного Риму — цього місяця БЖ сфокусувалося на новинках видавництв, що постраждали від російських атак у серпні. Придбати книжку зараз — значить зробити свій внесок у відновлення їхньої роботи.

«Трюфель» — Кіра Джейн Бакстон

Видавництво: «Жорж»

Обкладинка: Grand Central Publishing

Апенніни, оливкові гаї та виноградники — серед цих пасторальних пейзажів лежить тосканське село Ладзаріні-Боскаріно. Життя тут вирує лише в невеликому кафе «Celebrità», яке тримається на запальному темпераменті барменки Джузеппіни та її фірмовій каві, що, кажуть, і мертвого розбудить. Та навіть вдача Джузеппіни не здатна повернути у сонне Ладзаріні-Боскаріно колишній драйв.

Усе змінюється, коли місцевий мисливець за трюфелями знаходить у лісі гігантський білий трюфель, що коштує шалених грошей. Увесь світ дізнається про Ладзаріні-Боскаріно. Здається, нарешті забуте село у центрі уваги, та чи це справді було потрібно його мешканцям? У романі авторка міркує про природу цінності речей і про те, що насправді важливіше за будь-які речі.

«Діти вулиць» — П’єр Паоло Пазоліні

Видавництво: «Ще одну сторінку»

Обкладинка: «Ще одну сторінку»

Дебютний роман Пазоліні розповідає про підлітків із бідних околиць повоєнного Рима. Головний герой, Чубатий, та його однолітки крадуть, тиняються без мети, потрапляють до в’язниці й живуть сьогоднішнім днем, поки економічне відродження Італії проходить повз них. Усе це змінює Чубатого, який колись був готовий врятувати з ріки маленьку ластівку, а тепер не певен, чи простягнув би руку допомоги другові, що тоне.

Свого часу книжку звинуватили в непристойності через відверте зображення злочинів і сексу. Суд виправдав Пазоліні, а скандал лише зробив роман і автора відомими.

«Синява» — Меґґі Нельсон

Видавництво: #книголав

Обкладинка: #книголав

Книжка складається з 239 пронумерованих фрагментів-медитацій про синій колір. Авторка описує, як закохалася в синій після болісного розриву з чоловіком і як водночас доглядала близьку подругу, що постраждала в аварії. Фрагменти поєднують особисті міркування про любов і біль з роздумами про мистецтво, філософію та історію синього кольору.

Bookforum назвав «Синяву» однією з десяти найкращих книжок за останні 20 років. Критики цінують її за нетипову форму — щось між лірикою, есеїстикою та мемуарами — і за те, як Нельсон через одержимість кольором говорить про втрату та наші намагання дати їй раду.

«Заклиначка трав» — Таня Гуд

Видавництво: READBERRY

Обкладинка: READBERRY

«Заклиначка трав» Тані Гуд — фентезійний спін-оф у всесвіті «Непростих», події якого відбуваються через 50 років після основної трилогії.

Дара Багряна походить із давнього роду мольфарів, що бореться з демонами. Коли дух її покійного батька обирає дівчину, вона мусить опанувати нову силу й стати непростою. Навчання в таємничому ордені виявляється не менш небезпечним, ніж боротьба з потойбічними істотами, а тим часом назріває загроза, здатна випустити темряву на волю.

Це міське фентезі, що одночасно перегукується з «Дивними дивами», «Четвертим крилом» (але без драконів), «Локвудом і Ко» та трохи з Гаррі Поттером.

«ВИШ. Університетський ситком» — Олександр Лопушанський

Видавництво: «Лабораторія»

Обкладинка: «Лабораторія»

Навіть Одіссей у своїх пригодах навряд чи мав такі клопоти, як герої українського студентського ситкому від Олександра Лопушанського.

Це хроніка комічних, але місцями й драматичних університетських буднів, де історії студентів, аспірантів та викладачів (і однієї собаки) наче мозаїка складаються в картинку вируючого життя альма-матер. Автор попереджає: після прочитання може накрити хвиля ностальгії за студентськими часами та бажання здобути другу вищу освіту.