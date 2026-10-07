Що читати: 5 книжкових новинок жовтня

Роман про протистояння двох легенд архітектурного модернізму, готичний горор про психлікарню на Місяці, детектив у селі в стилі «Твін Пікс» та ще два романи, які читатимемо в жовтні.

«Дві таємниці одного літа» — Марія Столій

Видавництво: «Віхола»

Обкладинка: «Віхола»

Катя і Настя — подруги дитинства. Вони колись здружилися в маленькому селі посеред степів Харківщини. Та доросле життя внесло корективи: Катя переїхала до Києва, Настя залишилася вдома. Після смерті бабусі Катя повертається до місць, де провела дитинство, аби розібрати речі та подбати про будинок. Уже доросла, дещо побита життям та невдалими стосунками, вона сподівається на зустріч із давньою товаришкою. Але мешканці села повідомляють, що незадовго до Катиного приїзду Настя скоїла самогубство.

У цьому камерному детективі в твінпіксівському сетингу, але на український лад, кожен персонаж має те, що варто приховувати. Поступово головна героїня розплутуватиме клубок таємниць, аби дізнатися справжню причину загибелі подруги. Але найбільшої хоробрості від Каті потребуватиме спроба зазирнути до шафи скелетів власного минулого.

«Вілла Е» — Джейн Елісон

Видавництво: «Ще одну сторінку»

Обкладинка: «Ще одну сторінку»

Дія роману відбувається довкола культової Вілли Е — архітектурної легенди модерну, алюзії на реальну будівлю, спроєктованої в 1926–1929 роках ірландською дизайнеркою Ейлін Ґрей у французькій Рив’єрі. Вілла вийшла настільки вдалою, що проєкту заздрив сам батько модерну архітектор Ле Корбюзьє.

Він не може прийняти, що жінка, ще й без архітектурної освіти, перевершила його. І з кожним днем демони заздрості оволодівають Ле Корбюзьє. Вілла Е стає театром протистояння, суперечок, боротьби між геніальністю та гендером, а сам роман досліджує теми митця та мистецтва, любові та одержимості, бажання заволодіти чужим генієм, аби самоствердитися коштом не свого таланту.

«Позивний» — Юрій Матевощук

Видавництво: «Видавництво Старого Лева»

Обкладинка: «Видавництво Старого Лева»

Юрій Матевощук, український військовослужбовець, поет, перекладач, менеджер культурних проєктів, написав етюдник війни, в якому говорить про війну через історії реальних людей у воєнному кожноденні. У цих віршах — точність, пам’ять і тиша, яка іноді буває гучнішою за крик.

«Іди, вартового постав» — Гарпер Лі

Видавництво: «Stone Publishing»

Обкладинка: Stone Publishing

Герої культового роману «Вбити пересмішника» повертаються у продовженні — настільки вдало написаному, що сиквел отримав Пулітцерівську премію. Ті самі персонажі, лише старші на двадцять років, розкриють таємниці, приховані за лаштунками.

Двадцятишестирічна Джин Луїза Фінч повертається до рідної Алабами з Нью-Йорка, щоби навідати батька. Довкола зростають соціальне напруження, боротьба за громадянські права та політичні потрясіння, що змінювали американський Південь. Звикла до ліберальніших звичаїв великого міста Джин стикається з консервативною малою батьківщиною, дізнається тривожну правду про свою родину, місто та найдорожчих людей.

«Склеп Місячного Павука» — Натан Баллінгруд

Видавництво: «Жорж»

Обкладинка: «Жорж»

Перша частина похмурої готичної трилогії Натана Баллінгруда, лауреата премії Ширлі Джексон, найпочеснішої нагороди серед авторів горрору та містики.

Альтернативний 1923 рік: людство колонізувало Місяць і доставляє на супутник маргіналів та девіантів. Вероніка Брінклі теж опиняється серед таких: вона стає пацієнткою психлікарні Барроуфілд, де її намагаються вилікувати від депресії сумнівними експериментальними методами. Можливо, слово «експериментальний» не описує всієї химерності психотерапії: лікарня розташована над локацією, де живе місячний павук — дивна істота, чиє павутиння використовують як ліки.