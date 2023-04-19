Лише 11% киян описують свій психоемоційний стан як стабільний: результати опитування в “Київ Цифровий”

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Марія Іващук
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У застосунку «Київ Цифровий» завершилося опитування про емоційний стан містян, у якому взяли участь майже 10 тисяч людей, повідомили в КМДА.

Лише 11% людей, які взяли участь у голосуванні, описали свій стан як стабільний. Водночас 38% відчувають страх перед майбутнім і тривогу. Характеризують свій стан як незадовільний через порушення сну та виснаження – 18% людей, постійне роздратування відчувають 12%, апатію – 12% і самотність – 9% киян.

За результатами опитування 51% (5 538 респондентів) у складні часи звертаються за підтримкою до друзів та близьких, і лише 8% – до психологів. Однак 24% (4 290 опитаних) виявили бажання в майбутньому звернутися за допомогою до фахівців і 9% наразі вже відвідують психолога.

Також 29% опитаних зазначили, що їм найкраще допомагають подолати стрес робота й побут, а 23% для подолання стресу використовують фізичну активність.

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Фото: Andreas Strandman / Unsplash

Опубліковано: 19 квітня 2023
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