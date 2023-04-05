У Києві відкрили Центр стресостійкості: Хто може отримати допомогу

У Києві розпочав роботу перший в Україні Центр стресостійкості, який створили за досвідом ізраїльських спеціалістів. У центрі надаватимуть безкоштовну психологічну допомогу та проводитимуть тренінги.

Він працює за адресою вулиця Басейна, ½, повідомляє пресслужба КМДА.

У Центрі надаватимуть допомогу, зокрема, демобілізованим військовослужбовцям та членам їхніх родин, а також лікарям, вчителям, соціальним працівникам і комунальникам.

Працювати над створенням Центру стресостійкості почали після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Для цього вирішили переймати іноземний досвід. Київ підписав меморандум з Ізраїльською коаліцією травми, а психологи пройшли навчання в Ізраїлі за програмою Israel Trauma Coalition.

Наразі в Центрі працюють 15 психологів, однак у майбутньому планують розширення штату та збільшення локацій для консультацій. У закладі облаштували тренінгові кімнати, локації для сімейних та індивідуальних консультацій, конференц-зали.

У КМДА зазначили, що основними напрямами роботи Центру будуть такі:

підготовка тренерів із психоедукації фахівців першої контактної лінії;

проведення групових тренінгів, семінарів, майстер-класів для фахівців критичної інфраструктури міста для розвитку навичок соціально-психологічної допомоги;

впровадження супервізійного процесу в діяльність соціальних служб і проведення групових супервізій для фахівців першої лінії;

проведення індивідуальних психологічних, супервізійних, кар’єрних, коучингових консультацій для фахівців першої лінії;

залучення до співпраці із центром фахівців — психологів, психотерапевтів, супервізорів, науковців;

залучення до співпраці науковців та проведення досліджень щодо психоемоційного стану киян;

залучення до співпраці донорів та громадських організацій, які працюють у місті Києві у сфері психоедукації.

Аби дізнатися деталі і записатися на консультацію до Центру, звертайтеся за телефоном: (044) 230-93-95. Аби дізнатися деталі і записатися на консультацію до Центру, звертайтеся за телефоном: (044) 230-93-95.

Фото: КМДА

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