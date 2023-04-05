У Києві відкрили Центр стресостійкості: Хто може отримати допомогу

У Києві розпочав роботу перший в Україні Центр стресостійкості, який створили за досвідом ізраїльських спеціалістів. У центрі надаватимуть безкоштовну психологічну допомогу та проводитимуть тренінги.
Він працює за адресою вулиця Басейна, ½, повідомляє пресслужба КМДА.
У Центрі надаватимуть допомогу, зокрема, демобілізованим військовослужбовцям та членам їхніх родин, а також лікарям, вчителям, соціальним працівникам і комунальникам.
Працювати над створенням Центру стресостійкості почали після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Для цього вирішили переймати іноземний досвід. Київ підписав меморандум з Ізраїльською коаліцією травми, а психологи пройшли навчання в Ізраїлі за програмою Israel Trauma Coalition.
Наразі в Центрі працюють 15 психологів, однак у майбутньому планують розширення штату та збільшення локацій для консультацій. У закладі облаштували тренінгові кімнати, локації для сімейних та індивідуальних консультацій, конференц-зали.
У КМДА зазначили, що основними напрямами роботи Центру будуть такі:
Фото: КМДА
Раніше ми писали, що в Києві відкрили безкоштовні бізнес-курси для переселенців.