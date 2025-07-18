Квитки на "Одіссею" Нолана розкупили за рік до прем'єри

Квитки на майбутній фільм Крістофера Нолана “Одіссея” вже надійшли в продаж – за рік до прем'єри й навіть до завершення зйомок.

Це, ймовірно, найдовший попередній продаж в історії кіно, пише The Guardian.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG — odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025

Стрічка вийде 17 липня 2026 року. За рік до прем'єри, 17 липня 2025 року IMAX розпочав продаж квитків на перші покази у 26 кінотеатрах світу.

Основну їх частину було продано протягом першої години після старту продажів. Водночас на eBay з'явилися пропозиції від перекупників, які продають квитки за ціною понад $200.

Високий попит пояснюється не лише репутацією Нолана, а й бажанням глядачів побачити стрічку саме у форматі IMAX 70mm, як задумав режисер. Це буде перший студійним фільм, повністю знятий камерами IMAX.

“Одіссея” є екранізацією давньогрецького епосу Гомера та має зірковий акторський склад. Метт Деймон виконає роль Одіссея, а Том Голланд зіграє його сина Телемаха. Також у фільмі знімаються Енн Гетевей, Зендея, Люпіта Ніонго, Роберт Паттінсон, Шарліз Терон, Елліот Пейдж та інші.