Тімоті Шаламе знявся у рекламі платіжного сервісу

Американський актор Тімоті Шаламе став обличчям рекламної кампанії Cash App — мобільного платіжного сервісу. Її метою є підвищення фінансової грамотності серед різних вікових груп.

Про це пише Dazed.

У ролику актор відвідує магазин рідкісних овочів і дізнається, що власник приймає лише застарілі форми оплати. Син власника пропонує батьку сучасне рішення за допомогою мобільного застосунку Cash App. Шаламе спостерігає за їхньою суперечкою, виконуючи роль посередника.

Кампанія розповсюджуватиметься на різних платформах, включаючи зовнішню рекламу в Нью-Йорку й Лос-Анджелесі та соціальні медіа. Ролик транслюватимуть у кінотеатрах США перед показами фільмів "Супермен" та "Фантастична четвірка: Перші кроки".

Також найближчим часом випустять лімітовану серію карток Cash App зі штампом, розробленим за участі актора. Сам Шаламе називає фінансову грамотність дуже важливою для людей різного віку.