Atlas Festival і "Повернись живим" спародіювали "Гаррі Поттера" для збору на ЗСУ

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Артем Черничко
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Atlas Festival разом із фондом "Повернись живим" представили пародійний ролик "13 друзів Атласу і філософський камінь" у стилі “Гаррі Поттера”. Мета кампанії — підтримати збір №13, акумулювавши 100 мільйонів гривень на захист неба від ворожих дронів.

За сюжетом, герої ролику шукають філософський камінь, що перетворює предмети на донати. Відео містить численні алюзії на магічний світ і залучає відомих особистостей. Співак Віталій Козловський зіграв Гаррі Поттера, комік Марк Куцевалов — Лорда Волдеморта, а військовий Ілля Самойленко — Дамблдора. Серед інших учасників — Михайло Ткач, Аміл Насіров, Євгеній Володченко, Даша Кубік, Петро Бампер, Катерина Павленко та EL Кравчук.

Донати у розмірі 200 і 300 гривень дозволяють узяти участь у розіграші призів, серед яких квартира під Києвом та автівка. Усі деталі — за посиланням.

Партнерами кампанії стали “ПриватБанк”, “Аврора”, Royal House, “ЛУН”, Uklon, Prom, BMW й місто Луцьк.

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Опубліковано: 18 липня 2025
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