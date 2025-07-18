На Львівщині створять науковий парк за участі Zaha Hadid Architects

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Артем Черничко
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У Дрогобичі Львівської області планують створити науковий парк, що включатиме лабораторії та робочі простори. До проєкту долучиться відома британська архітектурна студія Zaha Hadid Architects.

Про це повідомили у Дрогобицькій РВА.

Ініціатором створення парку виступив Донецький національний технічний університет, який евакуйовано до Дрогобича в 2024 році. Планується створити сучасну інфраструктуру з використанням модульних швидкомонтованих споруд для оперативного розгортання необхідних об'єктів.

Дрогобич. Фото: McFranek / Wikimedia Commons

Основна мета проєкту — у підтримці українських науковців з-поміж внутрішньо переміщених осіб та залученні студентської молоді, враховуючи збільшення відтоку фахівців за кордон під час війни.

Про співпрацю повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький після зустрічі з директором Zaha Hadid Architects Пауло Маттеуцці в Римі. За словами чиновника, студія допоможе створити "яскравий і впізнаваний об'єкт", який приваблюватиме дослідників і гостей з різних країн.

Надалі Пауло Маттеуцці має відвідати Львівщину для детальнішого ознайомлення з ініціативою та формування плану подальших дій.

Серед найвідоміших проєктів Zaha Hadid Architects — Музей MAXXI в Римі, Оперний театр у Гуанчжоу, Центр Гейдара Алієва в Баку та інші.

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Опубліковано: 18 липня 2025
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