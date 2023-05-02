Школяр із Шостки створив із LEGO робота-комунальника та розробляє розміновувача

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Ірина Маймур
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Школяр із Шостки Єрмак Рогов сконструював за допомогою LEGO робота-комунальника та планує розробити робота, що допоможе розміновувати території України після війни.

Про це пише dev.ua.

Чотирнадцятирічний Єрмак вчиться в Шосткинській школі-ліцеї № 2, займається на «Станції юних техніків» та є учасником Малої Академії Наук.

З 9 років він став відвідувати гурток ракетомоделювання. Пізніше хлопчик зрозумів, що його захоплює саме конструювання роботів. Саме до цього гуртка Єрмак і став ходити згодом.

Під час навчання хлопчик загорівся ідеєю створити робота-комунальника, аби полегшити людську працю. Для цього він використав конструктор LEGO mindstorms ev3. У цьому конструкторі є сервоприводи та датчики, з яких Єрмак зібрав робота, під’єднавши деталі дротами. Рухається він за допомогою софта, запрограмованого на компʼютері.

Як зазначає Єрмак, робот-комунальник складається з невеличкого комп’ютера, двох сервоприводів, які приводять у рух саму модель, та ще одного маленького сервоприводу, який піднімає і опускає робо-руку. У конструкції також є елемент на кшталт кисті, який може затискати та відпускати щось. Робо-рука підіймається за допомогою лебідки, а весь механізм рухається за допомогою платформи, яка керується з комп’ютера.

Роботом можна керувати дистанційно, за допомогою інфрачервоного пульта. А також запрограмувати, щоби він автоматично їздив певною траєкторією. Багатофункціональний робот працює на батарейках. Їх можна змінити на акумуляторні й підзаряджати. Автономно на одному заряді він працюватиме дві години.

Робот-комунальник може позбирати сміття в урну або посадити дерева чи помідори, пояснює юний інженер-винахідник.

Наразі Єрмак працює над роботом-розмінувальником. Його він розробляє для Малої академії наук разом зі своїм керівником.

Це великий робот на базі гусеничного шасі з металошукачем та камерою. Ним можна керувати дистанційно на відстані до одного кілометра. Коли робот знаходить міну, металошукач починає видавати звуки, на пульті вмикається прапорець, і робот його сам ставить, маркуючи місце, де розашована міна. Орієнтуючись на мітки, сапери можуть завершити процес розмінування.

Робот ідентифікує міну за допомогою датчиків та софту, написаному Єрмаком на С++, та працює на базі плати мікроконтролерів із відкритим кодом Arduino Uno.

Робот-розмінувальник також електричний і працює на акумуляторах. Оскільки це прототип, то всю конструкцію, зокрема й гусениці, створили з відходів із рекламного пластика 5 мм завтовшки. Крім того, використовували оргскло та пластмасове скло. Усі елементи склеювали між собою.

Робота вже тестували на макетах мін. Він пройшов тестування на відмінно.

Раніше ми писали, що сумські інженери створили робота-мисливця з дистанційним керуванням.

Фото: dev.ua, з особистого архіву Єрмака Рогова

Опубліковано: 02 травня 2023
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