Сумські інженери створили робота-мисливця з дистанційним керуванням: він допомагатиме ЗСУ

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Ірина Маймур
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Інженери із Сум розробили бойового робота-мисливця з дистанційним керуванням, який допоможе українським військовим під час контрнаступу.

Про це в етері телемарафону «Єдині новини» розповів народний депутат Ігор Молоток.

Відомо, що залізний «солдат»-помічник може їздити від 5 до 12 хвилин і має власний арсенал зброї. У нього є кулемет, що вражає ціль на відстані 1500 метрів. Також робот оснащений тепловізійним прицілом і невидимий для засобів електронної боротьби росіян.

«Спілкуючись із військовими на передньому краї ми обговорювали різні проблемні питання і зіткнулися з тим, що наші захисники потребують засобів ближнього бою-підтримки, які керуються дистанційно. Свого часу цю ідею ми обговорювали з легендарним «Да Вінчі», Героєм України та його побратимами», — розповів депутат парламенту Ігор Молоток.

Творці робота сподіваються, що його застосування допоможе зберегти життя військових на передовій під час контрнаступу.

Відомо, що робот уже пройшов випробування. Його навіть встиг оглянути командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Вогневий комплекс добре впорався з поставленими задачами.

Раніше ми писали, що для ЗСУ розробили робота-помічника, який може виконувати розвідку та евакуйовувати поранених.

Фото: скриншот відео телекомпанії СТС

Опубліковано: 27 квітня 2023
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