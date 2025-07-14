У Британії відкриють виставку скульптур, кураторами якої стали незрячі

У листопаді 2025 року Інститут Генрі Мура в Лідсі представить виставку “За межами візуального” (Beyond the Visual) – першу виставку скульптур, яку курували та створили за участі незрячих та слабозорих митців.

Про це пише The Guardian.

Мета проєкту – зробити мистецтво доступнішим для людей з вадами зору, кидаючи виклик "окоцентричному упередженню", яке переважає в артсвіті, де заборонено торкатися експонатів.

На виставці будуть представлені як нові, так і вже існуючі роботи, серед яких "Скульптура для сліпих, від сліпих" Ленки Клейтон 2017 року. Цей твір є іронічним відсиланням до однойменної скульптури румунського скульптора Константіна Бранкузі, що експонується за склом і до неї не можна торкнутися.

Також серед експонатів – керамічні скульптури й тактильні інсталяції. Виставка є результатом трирічної дослідницької програми в Інституті Генрі Мура.

Однією з ключових ідей виставки є те, що зміни для більшої доступності приносять користь усім, а не лише незрячим. Це явище куратор виставки, незрячий художник Аарон Макпік, називає "вигодами сліпоти". "Ви чуєте оголошення в автобусах і поїздах про наступну станцію. Це запровадили переважно для незрячих, але тепер цим користуються всі", – пояснює він.