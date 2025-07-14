У Києві стартувало опитування щодо перевезення собак у метро

У мобільному застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо можливих змін у правилах перевезення собак у столичній підземці.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Фото: Pavlo Bahmut / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Громадське обговорення нових умов проїзду тварин ініціювали, враховуючи звернення громадян та відповідну петицію. Опитування проводять у співпраці з благодійною організацією UAnimals.

Проєкт змін передбачає:

використання сумок із водонепроникним або абсорбуючим дном для собак малих порід

перевезення більших собак у намордниках та на короткому повідку

можливість проїзду з тваринами у першому та останньому вагонах у міжпікові години

дотримання санітарних норм та правил безпеки власниками тварин

За результатами опитування планують запустити піврічний експеримент з новими правилами. Тестовий період дозволить фахівцям проаналізувати вплив змін на безпеку та комфорт пасажирів, а також за потреби доопрацювати остаточні положення правил.