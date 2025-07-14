У Києві стартувало опитування щодо перевезення собак у метро
У мобільному застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо можливих змін у правилах перевезення собак у столичній підземці.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".
Громадське обговорення нових умов проїзду тварин ініціювали, враховуючи звернення громадян та відповідну петицію. Опитування проводять у співпраці з благодійною організацією UAnimals.
Проєкт змін передбачає:
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використання сумок із водонепроникним або абсорбуючим дном для собак малих порід
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перевезення більших собак у намордниках та на короткому повідку
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можливість проїзду з тваринами у першому та останньому вагонах у міжпікові години
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дотримання санітарних норм та правил безпеки власниками тварин
За результатами опитування планують запустити піврічний експеримент з новими правилами. Тестовий період дозволить фахівцям проаналізувати вплив змін на безпеку та комфорт пасажирів, а також за потреби доопрацювати остаточні положення правил.