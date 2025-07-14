В академії Бойчука завершили розбір завалів: що вдалося врятувати

У Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, яка 25 березня 2024 року зазнала руйнувань внаслідок російського ракетного удару, завершено роботи з розбору завалів.

Про це повідомила ректорка вишу Олена Осадча.

Протягом двох тижнів, з 23 червня по 8 липня 2025 року, за підтримки Бюро ЮНЕСКО в Україні, уряду Японії та українського Мінкульту, підрядники розчистили зруйноване крило головного навчального корпусу.

Під час демонтажу аварійних стін та вивезення будівельного сміття було знайдено значну кількість вцілілих творів і фрагментів з архівів Академії. Серед врятованих артефактів – майже неушкоджені ікони, роботи, виконані в техніці гарячої емалі, мозаїки, фрески, гобелени, вишивка, а також твори ювелірного мистецтва та фонди кафедри живопису з академічними постановками. Також з-під завалів дістали графічні твори Марії Котляревської, представниці школи бойчуківців, які потребують реставрації.

Найбільше постраждали твори арткостюма, текстильні вироби й вишивка. ЮНЕСКО вже висловило готовність долучитися до їх фахової реставрації. На момент удару в зруйнованому конгрес-холі проходила виставка викладачів і студентів "Українська жінка в полум’ї війни", а також зберігалися дипломні роботи випускників.

Фото: Helen Osadcha / Facebook