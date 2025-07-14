Бродвейський режисер постав "міні-Лувром" на Тижні моди в Парижі

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Артем Черничко
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Бродвейський режисер і продюсер Джордан Рот представив у Луврі свою постановку “Радикальні акти невпинної краси” (Radical Acts of Unrelenting Beauty). Подія об'єднала танець, музику й перформанс, ставши кульмінацією Тижня моди в Парижі.

Про це пише Vogue France.

Режисер перетворив внутрішній двір музею на інтерактивну сцену, обравши музику французького композитора Тома Русселя, яку виконував оркестр із 30 скрипок. Перформанс розпочався з появи акторів, які спостерігали за глядачами, роблячи їх частиною вистави.

У шоу Джордан Рот представив одяг не лише як елемент декору, а як ритуал метаморфози. У супроводі танцюристів він з'являвся у різних образах – від довгих білих шат до гігантських крил орла, що змінювали колір завдяки проєкціям. Кульмінацією стало його перевтілення на "мініатюрний Лувр", що символізувало злиття людини, моди та архітектури у пошуках чистої краси.

Рот активно ділився процесом підготовки на своїй сторінці в інстаграмі, розкриваючи як труднощі (наприклад, падіння, під час якого він ледь не зламав руку), так і хитрощі, використані для створення магічного ефекту.

Джордан Рот – впливова фігура на Бродвеї, відомий як успішний продюсер і візіонер у театральній індустрії. Він очолює продюсерську компанію Jujamcyn Theaters і є володарем численних нагород Tony Awards, а також активним захисником прав ЛГБТ+ спільноти.

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Опубліковано: 14 липня 2025
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