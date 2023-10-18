Сара Джессіка Паркер зніме фільм про пораненого українського військового

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Наталія Габрух
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Зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джессіка Паркер стане виконавчою продюсеркою стрічки Перший ряд (Front Row). Це документальний фільм про про танцівників українського балету і українського військового, який втратив обидві ноги на війні та став частиною трупи. Про це повідомляє видання NV Life.

Режисеркою фільму стане Міріам Гуттман, авторка документального фільму Seeds of Deceit (Насіння обману).

Сюжет фільму розповідатиме про групу українських танцівників балету, які опинилися в евакуації після початку повномасштабного вторгнення і створили балетну трупу United Ukrainian Ballet (Об'єднаний український балет).

Одним з центральних героїв фільму стане український військовий Олександр Будько із позивним Терен, який втратив обидві ноги під час боїв за Харківщину. Він долучився до трупи, взявши участь в одній з її постановок — балеті Жизель. Фільм розповість про співпрацю балетмейстера трупи Олександра Ратманського та українського військового, який танцював на протезах.

Сара Джессіка Паркер, яка зараз є заступницею голови ради директорів Нью-Йоркського міського балету, каже, що «стрічка має показати наполегливість і людський стан на тлі тяжкої війни».

«Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб розповісти свої історії через силу, красу та жорсткість балету, — велика честь», — коментує актриса.

Очікується, що документальний фільм буде завершений у 2024 році.

Раніше ми писали, що стрічку «Памфір» визнали найкращим українським фільмом року.

Фото: alexeiratmansky/Instagram.

Опубліковано: 18 жовтня 2023
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