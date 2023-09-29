Стрічку "Памфір" визнали найкращим українським фільмом року

"Золоту дзиґу" в номінації "Найкращий фільм” VII Кінопремії здобули продюсери Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко та режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук за стрічку "Памфір".
Про це повідомили в Українській кіноакадемії.
Також номінантами на премію були:
- “Бачення метелика”, реж. Максим Наконечний, прод. Дар'я Бассель, Єлизавета Сміт
- “Відблиск”, реж. Валентин Васянович, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович, Ія Мислицька
- “Клондайк”, реж. Марина Ер Горбач, прод. Святослав Булаковський, Марина Ер Горбач
- “Люксембург, Люксембург”, реж. Антоніо Лукіч, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко
Фото: Kreston Ukraine