Які пісні найбільше слухали українці у 2023 році: рейтинг Apple Music

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Ірина Маймур
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Музична платформа Apple Music оприлюднила список треків, які українці найчастіше слухали в 2023-му.

Перша десятка пісень року виглядає так:

1. Miley Cyrus — Flowers

2. SHUMEI & Злата Огнєвич — Буревіями

3. YAKTAK — Погляд (feat. Sobol)

4. DOROFEEVA — Щоб не було

5. Parfeniuk — Провела екскурсію

6. SadSvit & Структура Щастя — Силуети

7. Wellboy — Додому

8. Sam Smith & Kim Petras — Unholy

9. SKOFKA — Чути гімн

10. Parfeniuk — Відриваючись

Повний список зі 100 пісень можна переглянути за посиланням.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася перша онлайн-радіостанція аудіокниг Slúhavka.

Фото: Alphacolor/Unsplash

Погоджуєтеся із рейтингом Apple Music?
Опубліковано: 29 листопада 2023
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