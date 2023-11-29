Які пісні найбільше слухали українці у 2023 році: рейтинг Apple Music

Музична платформа Apple Music оприлюднила список треків, які українці найчастіше слухали в 2023-му.
Перша десятка пісень року виглядає так:
1. Miley Cyrus — Flowers
2. SHUMEI & Злата Огнєвич — Буревіями
3. YAKTAK — Погляд (feat. Sobol)
4. DOROFEEVA — Щоб не було
5. Parfeniuk — Провела екскурсію
6. SadSvit & Структура Щастя — Силуети
7. Wellboy — Додому
8. Sam Smith & Kim Petras — Unholy
9. SKOFKA — Чути гімн
10. Parfeniuk — Відриваючись
Повний список зі 100 пісень можна переглянути за посиланням.
Раніше ми писали, що в Україні з’явилася перша онлайн-радіостанція аудіокниг Slúhavka.
Фото: Alphacolor/Unsplash