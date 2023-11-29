Які пісні найбільше слухали українці у 2023 році: рейтинг Apple Music

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На Печерську відкрили кафе та бар Madino: з кубинськими та мексиканськими стравами

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На Київщині викрили злочинну організацію, яка заволоділа землями стратегічного значення на Київській ГЕС