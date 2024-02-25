На власному досвіді: “Я живу у “конопляному будинку” у Києві”

"Будинок з коноплі", “обсерваторія”, дім гобітів – так називають цікаву купольну споруду, збудовану на схилах Батиєвої Гори у Києві. Власник будинку, підприємець Сергій Бойко, збудував його у 2020 році повністю з екологічних матеріалів.

Ми поговорили з власником будинку Сергієм Бойком про будівництво дому з коноплебетону, незвичний дизайн та енергоефективність.

Про ідею будівництва

Сергій Бойко перед своїм будинком. Фото: ukrainer

Господар будинку на Батиєвій Горі – підприємець Сергій Бойко, батько п’ятьох дочок. Ідея збудувати незвичний дім прийшла йому в голову під час кризи 2008-2009 років. До цього у чоловіка був власний бізнес – він надавав послуги з утеплення будинків. Але всесвітня фінансова криза це зруйнувала.

“Тоді, пам’ятаю, у моєму середовищі поширеним був вислів "Криза – у нас в головах", і він дуже стимулював щось робити, починати з нуля нові проєкти аби вийти з критичної ситуації. Взагалі, для мене це був такий чоловічий, якщо хочете – пацанський виклик створити щось вагоме, цікаве й красиве, не маючи при цьому достатньої кількості коштів. Тобто оминути цю кризову турбулентність, можливо у жорсткий для себе спосіб”, – розповідає Сергій.

Через деякий час підприємець познайомився з людьми, що займалися та просували у життя технологію коноплебетону – її називають "хемпкрит". За кордоном, зокрема у США та навіть у Австралії, вона добре відома. Її суть полягає у тому, щоб виготовити утеплюючий матеріал на основі костриці конопель та встановити його навколо каркаса будівлі. Для цього використовують різні в’яжучі елементи, серед яких – цемент та пісок.

Так Бойко надихнувся ідеєю збудувати власний купольний будинок.

"Купольна форма будівлі зацікавила тим, що вона енергетично здорова. А враховуючи те, що у мене п’ятеро доньок, необхідно було створити для них казку. Такий собі казковий будинок гобітів. Та головна причина моєї зацікавленості у тому, що я вважаю це середовище найправильнішим житлом для людини.

І врешті ми отримали дійсно енергоефективне житло – у ньому тепло в холодну пору року, і достатньо прохолодно влітку у спекотні дні надворі.

Щодо затратної частини, то маючи загалом 225 квадратних метри, на опалення будинку у найхолодніший місяць року ми витрачаємо приблизно 7-8 тисяч гривень, і в цю суму також входить вартість гарячої води", - розповідає Сергій.

Про матеріали та дизайн

Спочатку ставлення близьких до сміливої ідеї було скептичним. Але після того як хемпкрит витримав першу зиму без жодної тріщини на матеріалі, воно змінилося. Цінним виявилося й те, що згаданий матеріал дозволяє створити будь-яку форму, що й відобразилося згодом на створенні дизайну інтер’єру: природні мотиви читаються в кольорах, формі плитки, та округлих меблях.

"Дизайном інтер’єру я займався особисто, - каже Бойко, - тому є певні недоліки, так само, як і певні оригінальні рішення. Але я слідував принципу: "це моє житло, і мені вирішувати як у ньому жити", а не просто вестись на поводу у трендів. Ну, і своє значення мала затратна політика, ми намагалися підходити з економією. Тому декому здається, що оформлення будинку виглядає занадто простим, а як на мене – вишуканим і стильним".

Подібні оселі з екологічних матеріалів не так часто, але вже можна зустріти у багатьох українських містах. Виглядають вони поки що екзотично, і ті, хто наважився в них оселитися, користуються посиленою увагою не лише сусідів та містян, але й медійників. Сергій спокійно до цього ставиться і готовий навіть проконсультувати охочих збудувати подібне житло. Бо це тепер його безпосередня робота – він партнер компанії, яка виготовляє будинки з хемпкриту.

"Це сучасний будинок з екологічних будівельних матеріалів. І це не "мазанка", не глина з соломою, а справді технологічний матеріал, якому можна довіряти, тому що є відповідні технологічні висновки, випробування й досвід. А якщо ще більш професійно оцінювати наше житло, то найважливіше у ньому – це довговічність.

Саме завдяки матеріалу – вапняному в’яжучому, правильніше було назвати його вічним.

Вапно, на відміну від цементу, - природній матеріал, і після використання повертається у свій природній стан вапняку, тому це довговічна конструкція, яка може слугувати не одне покоління", – каже Сергій.

Що всередині

Будинок Бойків складається з трьох куполів різних діаметрів. Найменший – вхідна зона, середній – дитяча зона. На першому поверсі живуть дві старші доньки, на другому – дві молодші, а наймолодша зовсім нещодавно з’явилася на світ.

У найбільшому куполі розташовані величезна кухня-вітальня (60 квадратних метрів) внизу і спальня батьків з гардеробною нагорі. Куполи з’єднані між собою арками, що плавно перетікають з одного приміщення в інше.

“Моє улюблене місце у будинку – спальня. Там висота стелі до 5 метрів, і коли я у цьому місті відпочиваю, то бачу не просто пласку стелю над головою, а дійсно купол угорі.

І не полишає відчуття, що психологічно та комфортніше там знаходитися краще. А от діти люблять наше загальне приміщення – просторий зал-вітальню, бо там зазвичай відбувається все основне життя.

Коли я будував цей дім, то виконував ще одну важливу функцію, якщо хочете, – місію – я хотів, щоб воно, передусім радувало мене й моїх рідних. І будівництво купольної оселі міцно об’єднало всю мою родину”.