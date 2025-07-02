Що готувати у липні: 5 страв із сезонними продуктами

Омлет із літніми травами, рагу з молодою капустою, мармелад із аґрусу, запечений часник і маринована цибуля — рецепти з сезонними продуктами липня.

Також триває сезон кабачків: раніше ми вже розповідали про смачні рецепти з кабачками на сніданок, обід і вечерю.

Зелень

Липень — король всієї зелені. Шпинат, рукола, базилік, кріп, петрушка, кінза, м'ята, зелена цибуля, салатне листя на будь-який смак — цього місяця на ринках можна знайти абсолютно все.

Найпростіший спосіб використати сезонну зелень — додати її в салат. А ще можна приготувати омлет із травами — це стане чудовим і яскравим початком дня. Додатки до омлету можуть бути за бажанням: шинка, солона рибка, улюблений сир тощо.

Знадобиться:

яйця — 3 шт.

молоко — 3 ст. л.

улюблена зелень — на смак

тертий твердий сир — 3 ст. л.

вершкове масло — 1 ст. л.

олія — 1 ч. л.

сіль, перець — на смак

м'який сир — на бажання

Як готувати

У глибокій мисці збити яйця до однорідності. Додати молоко, сіль і перець, знову збити. Зелень помити, підсушити паперовими рушниками, дрібно посікти й додати в яєчну суміш. Добре перемішати. У сковороді розігріти суміш олії та вершкового масла. Вилити яєчну суміш із зеленню, смажити на середньому вогні під кришкою. Коли верх омлету стане щільним, посипати сиром і смажити під кришкою на повільному вогні ще пару хвилин, поки сир не розплавиться. Готовий омлет згорнути навпіл і подавати гарячим разом зі свіжою зеленню. За бажанням можна подати омлет з м'яким сиром — фетою, бринзою, адигейським або домашнім кисломолочним.

Молода капуста

Молода капуста в липні завершує свій сезон, тож радимо встигнути скуштувати її прямо зараз — поки листя її тонке й тугеньке, яскраво-зеленого кольору. Бо потім капуста буде, але виключно стара, й смак її від того буде не таким яскравим.

Пропонуємо цього місяця приготувати рагу з молодою капустою і фаршем — такий собі дуже лінивий варіант голубців. Якщо звичайні ліниві голубці передбачають зліпити котлетки з фаршу й дрібно січеної капусти, то дуже лінивий рецепт пропонує нічого не ліпити, а просто змішати все в каструлі й протушити.

Знадобиться:

яловичий фарш — 500 г

молода капуста — половинка

морква — 2 шт.

цибуля — 1 шт.

часник — 2-3 зубчики

рис — пів склянки

бульйон — 4 склянки

томатна паста — 3-4 ст. л.

лавровий лист — 1 шт.

олія — для смаження

цукор — на смак

сіль, перець — на смак

Як готувати

Цибулю й часник дрібно нашаткувати, викласти на розігріту глибоку сковорідку або каструлю. Смажити в олії, помішуючи, поки цибуля не стане м'якою та прозорою. Додати яловичий фарш, приправити сіллю й перцем. Обсмажити фарш, розбиваючи грудочки лопаткою, поки не стане блідим. Моркву порізати кубиками, капусту нашаткувати грубими шматками. Додати все до фаршу. Додати бульйон, томатну пасту, сирий рис, лавровий лист і трошки цукру. Перемішати, довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити приблизно 20–30 хвилин або поки рис не стане м’яким. Дістати лавровий лист і викинути. Скуштувати на смак, за необхідності додати сіль і перець. Якщо рагу надто кисле, додати трохи цукру. Перемішати і потримати ще на вогні хвилинку. Подавати гарячим.

Аґрус

Аґрус, який достигає саме в липні, називають "північним виноградом" — за схожість формою та універсальністю. Його ягоди можуть бути зеленими, жовтими, рожевими або навіть темно-фіолетовими, і кожен сорт має свій смак — від кислуватого до майже медового.

Ми пропонуємо приготувати мармелад із аґрусу — чудовий додаток до чаю або елегантне доповнення до сиру й паштетів під вечірній келих вина.

Знадобиться:

аґрус (стиглий, очищений від хвостиків) — 1 кг

цукор — 800 г

вода — пів склянки

лимонний сік — 2 ст. л.

Як готувати

Промити аґрус, видалити хвостики й носики. Скласти ягоди у велику каструлю, влити воду. Довести до кипіння, після цього зменшити вогонь до середнього і варити 10 хвилин, помішуючи, поки аґрус не стане м'яким. Зняти з вогню і подрібнити масу блендером або протерти через сито. Додати цукор і лимонний сік — ретельно перемішати. Повернути на плиту і варити на середньому вогні, постійно знімаючи піну — 20–30 хвилин, поки маса не загусне. Перевірити густоту, капнувши джем на холодну тарілку: крапля не має розтікатися. Після цього зняти з вогню й остудити, розкласти в сухі чисті банки з щільними кришками. Зберігати в холодильнику.

Молодий часник

У липні на ринках також можна знайти молодий часник, який впізнають за тонким зеленим стеблом, біло-рожевим забарвленням та соковитими зубчиками. На відміну від зимового часнику він має свіжий, м'який аромат без надмірної гостроти, який не перебиває смак страви, а органічно доповнює її.

Хоча ми радимо їсти часник просто так, додаючи його в салати, супи і рагу, спробуйте приготувати в липні запечений часник. У такому вигляді він має ніжну, кремову текстуру, яку можна мазати на хліб замість масла або додавати в різні страви.

Знадобиться:

часник — 7 головок

розмарин або тим'ян — 2 гілочки (на бажання)

оливкова олія — 2 склянки

Як готувати

Часник почистити, скласти у жаростійкий посуд. Залити олією так, аби вона добре вкрила всі зубчики. Додати розмарин або тим'ян (на бажання). Поставити в нагріту до 200ºС духовку та залишити вмлівати приблизно на годину. Часник має зарум’янитися і стати м’якеньким. Готовий часник остудити, перекласти в чисту й суху банку, залити олією, в якій він запікався, та зберігати в холодильнику.

Цибуля

У липні на ринках багато молодої цибулі — як жовтої, так і білої чи синьої. На відміну від старої цибулі липнева не така різка на смак, соковита й солодкувата, має приємний аромат. Ідеально підходить для свіжих салатів та легких літніх страв.

Або ж пропонуємо приготувати мариновану цибулю — чудове доповнення до сендвічів, солоної риби, салатів або смаженого на грилі м'яса. Рецепт універсальний, за цією інструкцією можна готувати як ріпчасту, так і синю чи білу цибулю.

Знадобиться:

цибуля — 2-3 шт.

вода — 1 склянка

сіль — 1 ч. л.

цукор — 1,5 ч. л.

оцет — 2 ст. л.

лавровий лист — 1 шт.

духмяний перець — 5 горошин

Як готувати