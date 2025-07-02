Що готувати у липні: 5 страв із сезонними продуктами
Омлет із літніми травами, рагу з молодою капустою, мармелад із аґрусу, запечений часник і маринована цибуля — рецепти з сезонними продуктами липня.
Також триває сезон кабачків: раніше ми вже розповідали про смачні рецепти з кабачками на сніданок, обід і вечерю.
Зелень
Липень — король всієї зелені. Шпинат, рукола, базилік, кріп, петрушка, кінза, м'ята, зелена цибуля, салатне листя на будь-який смак — цього місяця на ринках можна знайти абсолютно все.
Найпростіший спосіб використати сезонну зелень — додати її в салат. А ще можна приготувати омлет із травами — це стане чудовим і яскравим початком дня. Додатки до омлету можуть бути за бажанням: шинка, солона рибка, улюблений сир тощо.
Знадобиться:
- яйця — 3 шт.
- молоко — 3 ст. л.
- улюблена зелень — на смак
- тертий твердий сир — 3 ст. л.
- вершкове масло — 1 ст. л.
- олія — 1 ч. л.
- сіль, перець — на смак
- м'який сир — на бажання
Як готувати
- У глибокій мисці збити яйця до однорідності. Додати молоко, сіль і перець, знову збити.
- Зелень помити, підсушити паперовими рушниками, дрібно посікти й додати в яєчну суміш. Добре перемішати.
- У сковороді розігріти суміш олії та вершкового масла. Вилити яєчну суміш із зеленню, смажити на середньому вогні під кришкою.
- Коли верх омлету стане щільним, посипати сиром і смажити під кришкою на повільному вогні ще пару хвилин, поки сир не розплавиться.
- Готовий омлет згорнути навпіл і подавати гарячим разом зі свіжою зеленню. За бажанням можна подати омлет з м'яким сиром — фетою, бринзою, адигейським або домашнім кисломолочним.
Молода капуста
Молода капуста в липні завершує свій сезон, тож радимо встигнути скуштувати її прямо зараз — поки листя її тонке й тугеньке, яскраво-зеленого кольору. Бо потім капуста буде, але виключно стара, й смак її від того буде не таким яскравим.
Пропонуємо цього місяця приготувати рагу з молодою капустою і фаршем — такий собі дуже лінивий варіант голубців. Якщо звичайні ліниві голубці передбачають зліпити котлетки з фаршу й дрібно січеної капусти, то дуже лінивий рецепт пропонує нічого не ліпити, а просто змішати все в каструлі й протушити.
Знадобиться:
- яловичий фарш — 500 г
- молода капуста — половинка
- морква — 2 шт.
- цибуля — 1 шт.
- часник — 2-3 зубчики
- рис — пів склянки
- бульйон — 4 склянки
- томатна паста — 3-4 ст. л.
- лавровий лист — 1 шт.
- олія — для смаження
- цукор — на смак
- сіль, перець — на смак
Як готувати
- Цибулю й часник дрібно нашаткувати, викласти на розігріту глибоку сковорідку або каструлю. Смажити в олії, помішуючи, поки цибуля не стане м'якою та прозорою.
- Додати яловичий фарш, приправити сіллю й перцем. Обсмажити фарш, розбиваючи грудочки лопаткою, поки не стане блідим.
- Моркву порізати кубиками, капусту нашаткувати грубими шматками. Додати все до фаршу.
- Додати бульйон, томатну пасту, сирий рис, лавровий лист і трошки цукру. Перемішати, довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити приблизно 20–30 хвилин або поки рис не стане м’яким.
- Дістати лавровий лист і викинути. Скуштувати на смак, за необхідності додати сіль і перець. Якщо рагу надто кисле, додати трохи цукру. Перемішати і потримати ще на вогні хвилинку. Подавати гарячим.
Аґрус
Аґрус, який достигає саме в липні, називають "північним виноградом" — за схожість формою та універсальністю. Його ягоди можуть бути зеленими, жовтими, рожевими або навіть темно-фіолетовими, і кожен сорт має свій смак — від кислуватого до майже медового.
Ми пропонуємо приготувати мармелад із аґрусу — чудовий додаток до чаю або елегантне доповнення до сиру й паштетів під вечірній келих вина.
Знадобиться:
- аґрус (стиглий, очищений від хвостиків) — 1 кг
- цукор — 800 г
- вода — пів склянки
- лимонний сік — 2 ст. л.
Як готувати
- Промити аґрус, видалити хвостики й носики. Скласти ягоди у велику каструлю, влити воду.
- Довести до кипіння, після цього зменшити вогонь до середнього і варити 10 хвилин, помішуючи, поки аґрус не стане м'яким.
- Зняти з вогню і подрібнити масу блендером або протерти через сито. Додати цукор і лимонний сік — ретельно перемішати.
- Повернути на плиту і варити на середньому вогні, постійно знімаючи піну — 20–30 хвилин, поки маса не загусне.
- Перевірити густоту, капнувши джем на холодну тарілку: крапля не має розтікатися. Після цього зняти з вогню й остудити, розкласти в сухі чисті банки з щільними кришками. Зберігати в холодильнику.
Молодий часник
У липні на ринках також можна знайти молодий часник, який впізнають за тонким зеленим стеблом, біло-рожевим забарвленням та соковитими зубчиками. На відміну від зимового часнику він має свіжий, м'який аромат без надмірної гостроти, який не перебиває смак страви, а органічно доповнює її.
Хоча ми радимо їсти часник просто так, додаючи його в салати, супи і рагу, спробуйте приготувати в липні запечений часник. У такому вигляді він має ніжну, кремову текстуру, яку можна мазати на хліб замість масла або додавати в різні страви.
Знадобиться:
- часник — 7 головок
- розмарин або тим'ян — 2 гілочки (на бажання)
- оливкова олія — 2 склянки
Як готувати
- Часник почистити, скласти у жаростійкий посуд. Залити олією так, аби вона добре вкрила всі зубчики. Додати розмарин або тим'ян (на бажання).
- Поставити в нагріту до 200ºС духовку та залишити вмлівати приблизно на годину. Часник має зарум’янитися і стати м’якеньким.
- Готовий часник остудити, перекласти в чисту й суху банку, залити олією, в якій він запікався, та зберігати в холодильнику.
Цибуля
У липні на ринках багато молодої цибулі — як жовтої, так і білої чи синьої. На відміну від старої цибулі липнева не така різка на смак, соковита й солодкувата, має приємний аромат. Ідеально підходить для свіжих салатів та легких літніх страв.
Або ж пропонуємо приготувати мариновану цибулю — чудове доповнення до сендвічів, солоної риби, салатів або смаженого на грилі м'яса. Рецепт універсальний, за цією інструкцією можна готувати як ріпчасту, так і синю чи білу цибулю.
Знадобиться:
- цибуля — 2-3 шт.
- вода — 1 склянка
- сіль — 1 ч. л.
- цукор — 1,5 ч. л.
- оцет — 2 ст. л.
- лавровий лист — 1 шт.
- духмяний перець — 5 горошин
Як готувати
- Цибулю почистити й нашаткувати тонкими кільцями або півкільцями. Відставити.
- Скласти всі інші інгредієнти в каструлю. Довести рідину до кипіння, помішуючи, поки сіль і цукор повністю не розчиняться.
- Коли з’являться перші бульбашки, покласти в рідину нарізану цибулю. Зняти каструлю з вогню та залишити цибулю в маринаді до повного охолодження.
- Коли вистигне, злити рідину й перекласти в банку з щільною кришкою. Зберігати мариновану цибулю в холодильнику.