У Шанхаї звели оперу зі спіральним дахом — це проєкт бюро Snøhetta

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Артем Черничко
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У Шанхаї завершується будівництво Великого оперного театру, спроєктованого норвезькою архітектурною студією Snøhetta у співпраці з інститутом ECADI.

Відкриття заплановано цього року, пише designboom.

Розташована на набережній річки Хуанпу у районі Expo Houtan, споруда вражає своєю спіралеподібною формою та багаторівневими терасами, що створюють враження руху. Особливістю є доступний для публіки дах, що функціонуватиме як прогулянкова зона з панорамними видами.

Дизайн театру натхненний традиційним складаним віялом — це відображено як у зовнішньому вигляді, так і в інтер'єрах. Всередині розміщено три аудиторії різної місткості, призначені для широкого спектру виступів – від традиційної китайської опери до сучасних постановок.

Комплекс також включає бібліотеки, репетиційні студії, ресторани та невеликі кінотеатри, розширюючи функціонал будівлі. У проєкті Snøhetta використані гладкі білі поверхні та напівпрозорі панелі, а також бетон і скло.

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Опубліковано: 02 липня 2025
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