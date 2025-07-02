У КМДА пояснили, чому Київ не має модульних укриттів

Міська влада Києва не має права офіційно вводити в експлуатацію мобільні укриття, навіть купуючи їх за бюджетні кошти. Причина – відсутність змін у державному законодавстві, які б регулювали використання таких споруд.

Про це йдеться у відповіді КМДА на ініціативу начальника КМВА Тимура Ткаченка щодо необхідності розміщення модульних укриттів у столиці.

Пілотне мобільне укриття в Києві, встановлене 2023 року

Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук зазначив, що це питання обговорюється з лютого 2022 року, але досі не вирішене на державному рівні.

За його словами, хоча існує державний стандарт на виробництво модульних укриттів, наразі немає нормативів щодо їх введення в експлуатацію. Це означає, що місто може придбати і встановити таку споруду, але вона не отримає статусу захисної і не буде внесена до фонду укриттів. Не можна навіть написати слово "Укриття" на такій споруді, каже він. Натомість такі дії можуть призвести до кримінальних проваджень, як це було в інших містах.

Київ ще два роки тому обрав ділянки в кожному районі, де можна було б поставити такі укриття, та поспілкувався з їхніми виробниками, нагадав чиновник. КМДА та Київрада неодноразово зверталися до Кабміну з проханням врегулювати це питання.

Фото: КМВА