Куди піти у Києві 4–6 липня: фестиваль "Протасів Яр", концерт Monatik і "Зірковий джем" у цирку

Цими вихідними в Києві — виступи Monatik, Cheev, Mélovin і Lely45, фестиваль памʼяті Романа Ратушного, благодійний джем у Національному цирку, вінтажний маркет і ще багато цікавих подій.

Зібрали 14 заходів вікенду, які варто відвідати.

П'ятниця

Анастасія Буднікова. Кордон. 2024. Папір, акрил, 60 х 83 см

Виставка “Вразливість” у Dymchuk Gallery обʼєднує роботи трьох українських художниць — Марини Талютто, Анастасії Буднікової та Альбіни Ялози. Це продовження проєкту Fractured Tomorrows, але вже з фокусом на реальний досвід життя у стані нестабільності.

Марина Талютто у серії “Прості речі” використовує образи знайомих предметів — стіл, вікно, диван — щоб відчути опору в теперішньому. Керамічні об’єкти мисткині — продовження серії, але на дотик. Це тактильна пам’ять про темні, вразливі дні.

Серія “Смак присутності” Анастасії Буднікової — це спогади з тілесного досвіду, що зберігає зв’язок із реальністю під час кризи. У контексті загальної теми виставки ці роботи звертаються до знайомих образів, які мають здатність заземлювати людину, коли все довкола здається крихким i нестабільним.

Альбіна Ялоза працює з ліноритом і текстилем. Її інсталяція — це відповідь на досвід насилля й втрат. Вона звертається до образів міфу про Аполлона і Дафну, щоб розповісти про жінок, які постраждали під час окупації.

Ціна: вхід вільний

Де: Dymchuk Gallery, вул. Ярославська, 21

Коли: з 4 липня до 27 серпня, середа – неділя з 12:00 до 19:00

4–6 липня в Києві пройде третій фестиваль “Протасів Яр” пам’яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади “Холодний яр” Романа Ратушного. Головною локацією заходу традиційно стане галявина Протасового Яру. Вечірні події 5 і 6 липня проходитимуть в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Гаслом події обрали цитату з вірша Павла Тичини: "Щоб жить — ні в кого права не питаюсь".

У програмі фестивалю: поетичні читання, концерти, екскурсії, лекції, дискусії на правозахисну та історичну тематику, а також театральна подія та дитяча програма, що діятиме впродовж усіх трьох днів.

Окремий захід буде присвячено пам'яті брата Романа — Василя Ратушного. Він служив пілотом дрона у 414-й окремій бригаді ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" і загинув у лютому 2025 року.

Ціна: вхід вільний

Де: галявина Протасового Яру

Коли: 4–6 липня, з 14:00

Monatik представить четвертий альбом “Вічно танцююча людина” на великому концерті у центрі столиці.

Подія відбудеться у форматі театралізованого перформансу — з інтеграцією музики, танцю і візуальних ефектів у простір усіх чотирьох поверхів Українського дому.

Ціна: 2 590 грн ( квитки )

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: 4 липня з 19:00

4 липня у культурному просторі “В’ЯВА” відбудеться сольний концерт Lely45.

Артистка вже встигла попрацювати з Артемом Пивоваровим, Dorofeeva, SadSvit, Женєю Галичем і гуртом O.Torvald. Її пісні “Спробуй купи мене”, “Кожен дасть мені своє ім’я”, “Моя душа” та “Вісім” набули вірусного успіху, а дві з них потрапили до 20-ки глобального Shazam-чарту.

Ціна: 600–1000 грн ( квитки )

Де: простір “В’ЯВА”, ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 4 липня о 20:00

Субота

3-місячний котик Сімба з окупації, який шукатимуть петбатьків на фестивалі

5 і 6 липня на ВДНГ відбудеться 16-й фестиваль адопції звірят AdoptMe Days. Понад 50 притулків, зоозахисних організацій та волонтерів Київщини познайомлять відвідувачів ближче зі своїми підопічними.

За два дні всі охочі зможуть почухати котиків чи вигуляти песиків, отримати консультації з догляду і подарунки від партнерів, якщо заберуть хвостика додому. Організатори Gostomel Shelter та Pethouse повідомляють, що кожен фестиваль допомагає знайти родини щонайменше 100 тваринам.

Ціна: вхід вільний

Де: 1 павільйон ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 5–6 липня, 13:00–19:00

5 та 6 липня у внутрішньому дворику Sense Hub пройде благодійний маркет від творців "Песики Фест". На івенті будуть одяг, ласощі та аксесуари для песиків, мінігрумінг за донат, лотерея від організаторів та благодійний мерч від БФ "Хвостата Банда".

Всі кошти підуть фонду "Хвостата Банда" на антипаразитарні препарати для безпритульних та службових тварин у прифронтових містах.

Ціна: вхід вільний

Де: дворик Sense Hub, вул. Ярославів Вал, 7

Коли: 5–6 липня

5 та 6 липня пройде OCTO Vintage Market. Обіцяють локальні бренди, вінтажні знахідки, апсайкл-одяг, прикраси, аксесуари, кераміку та декор для дому.

Ціна: вільний донат

Де: OCTO Tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 5–6 липня, 12:00–20:00

5 липня в Національному цирку України пройде "Зірковий джем" — подія від музичної спільноти Fusion Jams. Усі зібрані кошти з традиційного благодійного аукціону з музичними лотами та іншими мистецькими об’єктами передадуть на ЗСУ.

Серед українських артистів виступлять Latexfauna, Dantes і Brykulets. Fusion Jams на події представлятимуть резиденти Hyphen Dash, Yevhenii Dubovyk Project, Yevhen Puhachov Quartet, Bitlo та Aesthetic Combination.

Також у програмі будуть жонглери, мікромаги, міми, ілюзіоністи, аквагрим та інші циркові елементи.

Ціна: від 800 грн ( квитки )

Де: Національний цирк України, Галицька площа, 2

Коли: 5 липня о 17:00

Виставка Tamırlar — особиста подорож художниці Ренати Асанової до власного культурного та внутрішнього коріння. Рената народилася в Узбекистані, має кримськотатарське походження, а зараз живе й працює в Києві.



Експозиція складатиметься з робіт різних серій, створених упродовж кількох років: фрагментів проєктів "Крим і Дім", "Невигадані доторки", а також нових творів, що продовжують цей пошук.

Серед них — керамічні барельєфи, в яких художниця переосмислює естетику кримськотатарського орнаменту.

Буде можливість задонатити на системи РЕБ для 2 батальйону "Щедрик" 411 окремого полку безпілотних систем "Яструби".

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська, 17Б

Коли: з 5 липня до 6 серпня, з 14:00

Німецький музикант Schiller (Крістофер фон Дейлен) вперше виступить на сцені “В’ЯВА”. Його гібридні сети — це потужне поєднання техно, трансу й кінематографічної естетики.

За 20 років на сцені він співпрацював із Sarah Brightman, Mike Oldfield, Nadia Ali та Lang Lang, а його виступи в Україні давно стали знаковими для фанатів електронної музики.

Ціна: 850 грн ( квитки )

Де: простір “В’ЯВА”, ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 5 липня, 15:00–22:00

Неділя

6 липня на даху ЦУМу відбудеться концерт Aniko Dolidze Big Band — одного з провідних джазових колективів України. У складі — 15 музикантів та вокалістка Аніко Долідзе, яка поєднує джазову традицію з грузинською емоційністю.

У програмі — хіти Гленна Міллера, Бенні Гудмена, Дюка Еллінгтона та інших легенд у сучасному аранжуванні, зокрема Lullaby of Birdland, Night and Day, Amapola й Moonlight Serenade.

Ціна: 400–980 грн ( квитки )

Де: дах ЦУМу, вул. Хрещатик, 38

Коли: 6 липня о 19:00

6 липня у 32JazzClub пройде два концерти Sigmund Friends. Це джазове тріо, до складу якого входять контрабасист Денис Дудко ("Океан Ельзи"), піаніст Павло Литвиненко ("Бумбокс") та барабанщик Олександр Люлякін ("Бумбокс").

Три топових музиканти української сцени цього вечора презентують оновлену програму — музику, що балансує між жанрами, імпровізацією та глибоким саундом.

Ціна: 1 000 грн ( квитки )

Де: 32JazzClub, вул. Воздвиженська, 32

Коли: 6 липня, о 18:00 і о 20:00

У рамках нового туру до Києва завітає Cheev — автор і виконавець хітів “Гарно так”, “Мрієшся”, “Пазл” і “Рана”, які стали саундтреками у тіктоці та інстаграмі.

Наразі музикант працює над новим альбомом і паралельно виступає з концертами по країні.

Ціна: 2 000 грн ( квитки )

Де: простір “В’ЯВА”, ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 6 липня о 17:00

6 липня Mélovin виступить у столиці з єдиним літнім концертом на сцені “Курені Концертні”. Артист, який представляв Україну на “Євробаченні 2018”, а також був переможецем шоу “Х-Фактор” і номінантом M1 Music Awards, представить програму з найкращих пісень і нових релізів.

У концерті прозвучать улюблені треки фанів — “Обиратиму себе”, “Ти”, “Тормоз чи на газ”, “Вітрила”, “Один не один” та інші.

Ціна: від 650 грн ( квитки )

Де: "Курені", вул. Паркова дорога, 4

Коли: 6 липня о 19:00