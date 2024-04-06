Владі не вигідно впроваджувати сортування сміття у містах — засновниця “Україна без сміття”

Представникам влади не вигідно впроваджувати сортування сміття у містах.

Про це в інтерв’ю виданню MC Today розповіла засновниця проєкту “Україна без сміття” Євгенія Аратовська.

За її словами в Україні ніхто не замислюється над запровадженням роздільного збору сміття, як в Європі, тому що для органів місцевого самоврядування (ОМС) це витратно.

“Моя знайома готувала для одного великого міста стратегію поводження з відходами. За її підрахунками, якщо возити сміття не на звалище, а на сміттєпереробний завод, то тариф для людей складе 80 грн/місяць. При цьому витрати ОМС на одну людину при впровадженні роздільного збору будуть близькими до 500 грн/місяць.

Щоб почати “витрачати” заради чистого майбутнього потрібна дуже лідерська, ціннісна позиція — і її немає у тих людей, які приймають рішення. Вони хочуть заробляти самі та давати можливість заробляти своїм підопічним на проблемі, яка ніколи не буде вирішена”, — зазначає Євгенія Аратовська.

Засновниця проєкту каже, що коли “Україна без сміття” тільки починала роботу, йшла потужна кампанія за спалювання, а не за переробку сміття.

“Вартість оброблення сміття на сміттєпереробному заводі українські підприємці оцінюють в 50 євро/т. Робота сміттєспалювального підприємства коштує набагато дорожче. Коли ми були у Відні на дуже потужному заводі по технологічному спалюванню, звучала сума 120-150 євро/т. На такому підприємстві мають бути спеціальні фільтри для усунення небезпечних викидів у повітря і технологія звʼязування у тверду форму золи, яка також є токсичною”, — коментує Євгенія Аратовська.

Вона вважає, щоб почати рухатися до європейської моделі, потрібно, щоб впливові групи лобістів домовились між собою. Міністерство екології, місцева влада, перевізники, виробники всього, що зараз їде на звалище, мають сісти за стіл переговорів і визнати: “Ситуація з полігонами сміття заходить в глухий кут. Давайте починати працювати над її виправленням”.

“Де взяти гроші на те, щоб побудувати сміттєпереробні заводи в Україні? Я вірю у ефективність вільного ринку, на якому є конкуренція, яка зазвичай покращує все – від технологій до якості надання послуг і ціни послуг. Вільний ринок виникає, коли держава створює певні правила, інструменти та фінансову модель для майбутнього ринку. А для її появи захоронення на звалищах, яке сьогодні є невиправдано дешевим, має безальтернативно стати дуже дорогим – скажімо, 50 євро/т”. Тоді підприємець, який знайде бізнес-модель, за якою може надавати послуги з переробки сміття за 40 євро, виграє споживача у звалища. Це грамотне рішення”, — зазначає Євгенія Аратовська.

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Фото: MC Today, ПП “Обухівміськвторресурси”/Facebook