«Україна БЕЗ сміття» відкриває власну кав’ярню: де та коли

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Ірина Маймур
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На території організації «Україна БЕЗ сміття» запрацює кав’ярня.

Про це повідомила засновниця проєкту Євгенія Аратовська.

Заклад запрацює 21 жовтня на вулиці Саперно-Слобідській, 25/4.

«Запрошую всіх, хто все ще не доїхав до нас і не бачив чим ми займаємося, тому що це варто розбачити/пошерити в сторіс/надихнути на сортування, щоб культура цивілізованого поводження зі сміттям була нашою нормою», — написала вона.

Усі гості, які прийдуть на відкриття, замовлять каву/матча/какао та тегнуть локацію, зможуть узяти участь у розіграші подарунків.

«Україна БЕЗ сміття» — соціальний проєкт, що популяризує сортування в Україні і створює можливості для роздільного збору вторсировини. Першу маленьку станцію сортування організація відкрили на початку 2017 року.

Раніше ми писали, що в центрі Києва розпочала роботу сортувальна капсула нового зразка від «України без сміття».

Фото: Євгенія Аратовська

Опубліковано: 19 жовтня 2023
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