Пісня DOROFEEVA стала першим україномовним треком, який очолив два плейлісти Spotify Equal
Пісня DOROFEEVA стала першим україномовним треком, який очолив два плейлісти Spotify Equal.
Про це співачка повідомила в соцмережах.
Йдеться про нову композицію “Нітрогліцерин”.
Дорофєєва стала амбасадоркою проєкту Spotify Equal, що підтримує та підсилює жіночі голоси в музичній індустрії в Україні та світі. Артистка долучилася одночасно і до глобального, і до українського Equal.
Нагадаємо, першою україномовною співачкою, яка стала амбасадоркою Equal, була Джамала. Згодом до неї доєдналися Alyona Alyona та Onuka.
Фото: Instagram DOROFEEVA
Опубліковано: 08 серпня 2024