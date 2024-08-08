Пісня DOROFEEVA стала першим україномовним треком, який очолив два плейлісти Spotify Equal.

Про це співачка повідомила в соцмережах.

Йдеться про нову композицію “Нітрогліцерин”.

Дорофєєва стала амбасадоркою проєкту Spotify Equal, що підтримує та підсилює жіночі голоси в музичній індустрії в Україні та світі. Артистка долучилася одночасно і до глобального, і до українського Equal.

Нагадаємо, першою україномовною співачкою, яка стала амбасадоркою Equal, була Джамала. Згодом до неї доєдналися Alyona Alyona та Onuka.

Фото: Instagram DOROFEEVA