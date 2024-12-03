Дві українки потрапили до сотні найвпливовіших жінок року за версією BBC

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Наталія Габрух
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До щорічного рейтингу 100 найвпливовіших жінок зі всього світу за версією BBC потрапили дві українки. Це Ольга Руднєва і Ольга Олефіренко.

Про це йдеться на сайті BBC.

Ольга Руднєва — засновниця Superhumans Center

Ольга Руднєва — засновниця та генеральна директорка травматологічного центру Superhumans у Львові. Там займаються протезуванням кінцівок для ветеранів російсько-української війни. За перші два роки роботи послугами центру скористалися понад 1000 людей.

Ольга Олефіренко — фермерка

Після смерті свого батька у 2015-му Ольга вирішила здійснити його мрію — створити ферму.

З першого разу їй це не вдалося: першу ж худобу, яку купила фермерка, довелося продати через фінансові труднощі.

Минулого року Ольга Олефіренко склала бізнес-план, щоб подати заявку на фінансування від Українського фонду ветеранів і досягла успіху. Тепер вона знову почала керувати своєю фермою, зосередившись на модернізації, використанню нових технологій у сільському господарстві та створенню робочих місць.

Фото: mind.ua

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Опубліковано: 03 грудня 2024
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