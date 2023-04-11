У Львові відкривають реабілітаційний центр Superhumans: Як він виглядатиме

Цього тижня поблизу Львова запрацює спеціалізована клініка протезування та реконструкції Superhumans.

Проектуванням центру, від генплану до інтер’єрних рішень, займалася архітектурна студія Savytskyy Design спільно з PeLe Engineering, пише Zaxid.net .

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Реабілітаційний центр створюють на базі шпиталю у Винниках, і головним завданням перед архітекторами ставили забезпечення безбар’єрності будівлі, адже вона була абсолютно не адаптована для людей з інвалідністю.

За словами засновника студії Savytskyy Design Марка Савицького, вся будівля буде безбар’єрною.

«Доступність в приміщенні 98%. До прикладу, щоб зробити безбар’єрним і універсальним вхід до будівлі, ми підняли великі земляні маси на 2 метри, щоб вирівняти рельєф», – сказав він.

Superhumans Center матиме три блоки. Перший – це лабораторія протезування. Там виготовлятимуть біонічні протези за індивідуальними мірками пацієнта.

Наступний блок – сам центр реабілітації, а також центр ерготерапії.

«Місце, де повністю відтворені побутові, житлові умови, щоб пацієнти змогли вчитись користуватись протезами в побуті: починаючи від кухні, ванни, житлової кімнати. І завершуючи машиною, яка стоятиме у дворі спеціально для того, щоб люди могли вчитись заново в неї сідати, керувати, тощо», – розповідає засновник студії Savytskyy Design.

Також облаштували місце, де є поверхня з різним покриттям, щоб люди з протезами ніг вчились ходити по різних поверхнях (піску, траві, бруківці, гравію). Облаштували в центрі й басейн, окрім медичної функції, він виконуватиме ще й емоційну.

На стіні планують транслювати медіапроекції з пейзажами з різних точок планети. “Наші воїни, які будуть проходити реабілітацію, зможуть це робити, наприклад, на фоні українського Криму», – розповідає засновник студії Savytskyy Design.

Також, проектуючи Superhumans Center, фахівці намагалися напрацювати такі дизайнерські рішення, щоб заклад менш за все нагадував лікарню.

«Це центр про перемогу над труднощами. Дизайн ми зробили спокійним, водночас не шаблонним для медичних центрів. Світло не контрастне, освітлює потрібні зони, водночас не є дратівливим. Вся навігація: відкривання дверей, кнопки виклику, синхронізовані під потреби та фізіологічні можливості пацієнтів. Підбір фонової музики робитимуть психологи, що створить терапевтичний акустичний дизайн. В інтер’єрі ми використали медійні інсталяції, проектори, які транслюватимуть мотиваційні ролики, а на рецепції є скульптура, яка гуманізує протези і на підсвідомості дає зрозуміти, що протезування це не вирок,», – розповідає Марко Савицький.

Меблі також будуть зручними для людей з протезами ніг, щоб комфортно було пересідати з крісла колісного.

Superhumans Center – це сучасна клініка з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Лікування у клініці буде безкоштовним.

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