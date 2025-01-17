У міжнародному хакатоні NASA перемогла команда з Києва

Команда NVS-knot з Києва здобула перемогу на глобальному хакатоні NASA Space Apps Challenge 2024.

Про це повідомив Роман Малькевич, Local Lead події.

Цьогоріч у хакатоні взяли участь понад 90 тисяч людей із усього світу. Близько 10 тисяч команд створили проєкти, а 1000 із них були відібрані для оцінювання експертами NASA.

У фіналі Україну представляли три команди:

NVS-knot — розробили інструмент для аналізу умов посадки, використовуючи дані про вологість ґрунту та евапотранспірацію. Це допомагає приймати обґрунтовані сільськогосподарські рішення. LazyVarenyky — створили застосунок для студентів, який дозволяє взаємодіяти з інтерактивною зоряною мапою у VR, обирати екзопланети та навіть створювати власні сузір’я. Craft Lab — підготували креативні навчальні матеріали для пояснення явищ екзопланет.

Перемогу здобула команда NVS-knot.

NASA Space Apps Challenge — це глобальний хакатон, що проходить щороку з 2012 року. Учасники мають лише 48 годин для створення інноваційних рішень, відповідаючи на завдання від NASA.

Фото: Роман Малькевич