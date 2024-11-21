Три українські команди пройшли у фінал міжнародного хакатону NASA

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Ірина Маймур
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Три українські команди пройшли у фінал міжнародного хакатону NASA Space Apps Challenge 2024.

Про це повідомив Роман Малькевич, Local Lead заходу у Києві.

Українські розробки, які потрапили до фіналу:

  • NVS-knot — команда створює інструмент для оцінки умов посадки, використовуючи дані про вологість ґрунту та евапотранспірацію, для прийняття обґрунтованих сільськогосподарських рішень;
  • LazyVarenyky — команда розробляє застосунок, що дозволяє студентам обирати екзопланету, переглядати інтерактивну зоряну мапу та працювати з нею у VR. Користувачі також можуть створювати та називати власні сузір'я;
  • Craft Lab — команда створює доступні навчальні матеріали, які креативно пояснюють явища екзопланет.

Результати конкурсу будуть оголошені в січні 2025 року.

NASA Space Apps Challenge — це щорічний глобальний хакатон, організований NASA з 2012 року. Учасники з різних країн працюють над завданнями від космічного агентства, маючи 48 годин на створення інноваційних рішень.

Фото: NASA/Unsplash

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Опубліковано: 21 листопада 2024
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