Три українські команди пройшли у фінал міжнародного хакатону NASA Space Apps Challenge 2024.

Про це повідомив Роман Малькевич, Local Lead заходу у Києві.

Українські розробки, які потрапили до фіналу:

NVS-knot — команда створює інструмент для оцінки умов посадки, використовуючи дані про вологість ґрунту та евапотранспірацію, для прийняття обґрунтованих сільськогосподарських рішень;

— команда створює інструмент для оцінки умов посадки, використовуючи дані про вологість ґрунту та евапотранспірацію, для прийняття обґрунтованих сільськогосподарських рішень; LazyVarenyky — команда розробляє застосунок, що дозволяє студентам обирати екзопланету, переглядати інтерактивну зоряну мапу та працювати з нею у VR. Користувачі також можуть створювати та називати власні сузір'я;

— команда розробляє застосунок, що дозволяє студентам обирати екзопланету, переглядати інтерактивну зоряну мапу та працювати з нею у VR. Користувачі також можуть створювати та називати власні сузір'я; Craft Lab — команда створює доступні навчальні матеріали, які креативно пояснюють явища екзопланет.

Результати конкурсу будуть оголошені в січні 2025 року.

NASA Space Apps Challenge — це щорічний глобальний хакатон, організований NASA з 2012 року. Учасники з різних країн працюють над завданнями від космічного агентства, маючи 48 годин на створення інноваційних рішень.