Подружжя з Хмельниччини відновлює млин ХІХ століття і виробляє жорнове борошно

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Ірина Маймур
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У селі Воронківці на Хмельниччині молоде подружжя агрономів Вікторія та Вадим Миколайчуки відновлює старий млин, перша згадка про який датується ще 1865 роком.

Про це пише Суспільне.

Тепер у будівлі виробляють жорнове борошно кількох ґатунків — цільнозернове, з індичкою, житом, спельтою.

Пара купила триповерхову цегляну споруду, за їхніми словами, “за ціною нового авто з салону”. Потім — облаштували сучасний млин, який працює на електриці й виробляє до 20 кг борошна за годину.

“Таке борошно зберігає більше корисних речовин, бо температура помолу нижча, ніж у промислових млинах”, — пояснює Вікторія.

Свою продукцію подружжя продає переважно через Instagram і пекарів. Один із партнерів — власник пекарні у Львові — навіть випікає хліб із логотипом млина. У планах — відкрити власну пекарню прямо на території. Під це вже встигли пройти відбір у проєкт для молодих підприємців “Ліфт”, але фінансування з боку USAID призупинилось.

Окрім борошна, пара хоче відновити історичну будівлю, перетворити її на туристичний об’єкт та популяризувати агротуризм на березі Случа — попри дрони та обстріли, які часом дістаються і цих сіл.

Фото: Суспільне Хмельницький; Вікторія Миколайчук; “Є”

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Опубліковано: 27 березня 2025
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