Я народилася в Києві, але росла в іншому чудовому місті – Славутичі. У Києві вступила до вишу. Попри те, що тут жила майже вся родина, я оселилася в гуртожитку і пізнавала місто з іншого боку.

Завжди любила Київ за привітність, толерантність, максимальну з українських міст, і неймовірну красу.

Я давно хотіла присвятити хоча б одне тату своєму місту й перебрала купу ідей ескізів: каштани, Батьківщина-мати, Золоті ворота. Але потім абсолютно спонтанно вирішила бити жетон метро старого зразка, там і каштан є, і назва міста.

Тому взимку я після роботи заїхала до майстра і через 40 хвилин вже володіла новим тату. Воно символізує тільки мою любов до Києва. І це не останнє тату на його честь, будуть ще.

У метрополітені відразу дізналися про це, адже я журналіст і у мене в друзях у Facebook є Наталія Макогон [радник начальника КП "Київський метрополітен" – БЖ]. Я "вибивала" у Наталії проїзний на рік, а вона пообіцяла мені світшот з написом: "Не притулятися". Ми поки так і не зустрілися, щоб я вже була фаном метрополітену по максимуму.