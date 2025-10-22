Бренд Piaget створив годинник, натхненний автопортретом Енді Воргола

Швейцарський ювелірний дім Piaget представив годинник Collage, натхненний автопортретом художника Енді Воргола 1986 року — однією з його останніх робіт, відомою під назвою Fright Wig.

Дизайнери бренду впродовж шести місяців вивчали архіви Воргола, щоб відтворити структуру та кольори його картини у форматі циферблата. Циферблат створили в техніці «маркетрі» — це спосіб, коли дрібні шматочки натурального каменю вручну вирізають і складають у цілісне зображення, подібно до мозаїки.

Основа циферблата зроблена з чорного оніксу — того самого матеріалу, що був у особистому годиннику Воргола Piaget 1973 року. Поверх неї виклали тонкі пластини з намібійського серпентину, рожевого опалу і хризопразу, які формують абстрактну композицію, схожу на структуру його автопортрета.

Корпус виготовили з 18-каратного жовтого золота — це відсилання до моделі, якою володів художник. На зворотному боці корпусу розміщено гравіювання з контуром автопортрета, підписом Воргола та логотипом Piaget.

Усередині годинника — автоматичний механізм 501P1 із 40-годинним запасом ходу. Кожен екземпляр збирають вручну у швейцарській мануфактурі бренду, де проводять інкрустацію, гравіювання і калібрування механізму. Серію обмежено 50 примірниками, проте колекціонери можуть обрати власні поєднання каменів або колір ремінця.

Автопортрет 1986 року став останнім великим проєктом Воргола перед його смертю. Серію він створив на замовлення лондонського галериста Ентоні д’Оффея — з полароїдних фото в срібній перуці, які стали основою шовкотрафаретних відбитків.

