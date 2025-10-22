У Нью-Йорку звели найбільшу в місті вежу, що працює на відновлюваній енергії

У Нью-Йорку завершили будівництво офісного хмарочоса 270 Park Avenue, спроєктованого архітектурним бюро Foster + Partners для фінансової корпорації JPMorganChase.

Про це пише designboom.

Висота будівлі становить 423,1 метра, вона має 60 поверхів. Це шоста за висотою споруда в місті та найбільша повністю електрична вежа Нью-Йорка, що працює виключно на відновлюваній енергії.

Хмарочос звели на місці колишньої будівлі Union Carbide Building, створеної у 1960-х роках бюро SOM. Стару споруду демонтували, щоб збільшити простір для офісів — тепер у новій штаб-квартирі працюватимуть близько 10 тисяч співробітників.

Фасад будівлі вирізняється каскадними відступами й виразною трикутною структурою з бронзовими елементами. Це робить хмарочос помітним із різних районів міста. На рівні вулиці вежа має підняту основу заввишки близько 24 метрів, яку підтримують віялоподібні колони й трикутні розпірки.

Головний вхід веде до двоповерхового вестибюля. Вище розташовані вісім поверхів торговельних залів — операційне ядро JPMorganChase, а також простір для зустрічей і подій.

Будівля повністю працює на електроенергії, отриманій із гідроелектростанцій, а 97 % матеріалів попередньої споруди було повторно використано. Вежа має подвійну систему вентиляції, що перевищує будівельні норми, потрійне енергоефективне скління та систему освітлення, синхронізовану з природними добовими ритмами.

Архітектори використовували матеріали з низьким рівнем викидів і перероблені відходи. Будівля розроблена з урахуванням стандартів LEED Platinum і WELL Health-Safety.

За словами архітектора Нормана Фостера, проєкт став «робочим простором майбутнього, створеним для сьогодення». Нова вежа забезпечує у 2,5 раза більше громадського простору на рівні вулиці, ніж попередня будівля.

Інтер’єри площею понад 1,7 мільйона квадратних футів спроєктувала студія Gensler. Усередині — офісні поверхи, зони відпочинку, фітнес-простори та клієнтські центри. Робочі місця згруповані в команди, є спеціальні зони для відеозв’язку та двоповерхові кафе, які поєднують сусідні поверхи в спільноти.

Зображення: Foster + Partners / designboom