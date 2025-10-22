Casio випустила мінігодинник у форматі персня

Компанія Casio представила модель годинника G-Shock DWN-5600, що позиціонується як аксесуар для носіння на пальці.

Модель має полімерний корпус. Технологічні рішення включають мініатюризацію компонентів та застосування високощільного монтажу для збереження функціоналу у зменшеному просторі.

Годинник оснащений 6-розрядним цифровим LCD-дисплеєм і підтримує ключові функції: відображення часу, календар, подвійний час, секундомір та LED-підсвічування. Безель і регульований ремінець (48–82 мм) виготовлені з біополімеру, що відповідає екологічним ініціативам бренду.

Модель DWN-5600 доступна у трьох кольорах — червоному, чорному й жовтому. Реліз відбудеться 8 листопада в Японії. Роздрібна ціна — ¥14 300 (приблизно $110).

G-Shock — це назва лінійки ударостійкого та водонепроникного годинника від Casio, започаткованої 1983 року.

Фото: Casio