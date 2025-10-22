50 Cent створив кришталеву пляшку для коньяку Branson

Артем Черничко
Американський репер 50 Cent спільно з французьким брендом Lalique створив ексклюзивну пляшку для коньяку Branson Cognac 505 Edition від його алкогольного бренду Sire Spirits. Про це пише Dezeen.

Пляшка задумувалася як «витвір мистецтва». Її дизайн натхненний парфумерними флаконами, які створював засновник Lalique Рене Лалік на початку XX століття. Розробка пляшки тривала п’ять років, її виготовили у майстерні Lalique в Ельзасі.

Дизайн підкреслює ідею «сили та майстерності»: у центрі пляшки розміщено велику голову лева, а дві менші — інтегровані з боків. Увінчує виріб стопер, що нагадує ананас. Кожна пляшка має особистий підпис артиста.

Пляшка постачається у розкішній вітрині з білого мармуру, яка містить скляну сервірувальну піпетку та пару дегустаційних келихів. Келихи підсвічуються LED-ліхтарями після повороту ключа у формі левової голови.

«Це більше, ніж коньяк – це маніфест, міст між французькою спадщиною, американською мрією та моєю твердою вірою у свідомий капіталізм, – прокоментував колаборацію 50 Cent. – Завдяки майстерності Lalique ми створили щось позачасове, що надихатиме покоління».

Репер створив пляшку для збору коштів на благодійність: $5 тисяч з кожної покупки будуть спрямовані у його фонд G-Unit Foundation.

Зображення: Lalique

Опубліковано: 22 жовтня 2025
