Колись всі масово вступали на юрфаки, тепер стають айтішниками, дизайнерами і SMM-никами.
Ми ж поговорили зі студентами, які пішли іншим шляхом і вирішили стати судноводієм, перекладачем китайської та слідчим.
Тепер знаємо, чому у моряків дуже швидко псуються зуби, що робити, якщо китайською твоє ім'я звучить як "велика дурепа" і як навчитися вести 100-150 розслідувань одночасно.
Олександр, судноводій
Одеська морська академія, 1 курс магістратури
Про вибір
До кінця школи я поняття не мав, ким хочу бути. Це був тотальний відчай. Мій батько – моряк, він капітан. Ходить в рейси на чотири місяці, ще чотири місяці вдома. Він мені сказав йти в моряки, а я такий: "Ну, е-е-е, ладно". Це було дуже швидке і дуже необдумане рішення.
У школі у мене виробилася, скажімо так, ментальність одинака. Знав, що півроку в морі – це буде непросто, але я витримаю без якихось наслідків.
Про вступ
Що практично завадило мені вступити – це зір. Зараз у мене він досить паршивий. Щоб пройти, потрібно бути 0,8 мінімум діоптрій, а у мене на той момент було десь 0,7. Я розумів, що зараз весь план може рухнути. Сяк-так вивчив таблицю. Але мені дуже сильно фартануло. Окуліст сказав, що я ні риба ні м'ясо. Я йому почав пояснювати, що встав о п'ятій ранку, не виспався, залипший. І він пропустив.
Не катять проблеми з серцем, внутрішніми органами, зубами. Тебе можуть в принципі завалити всюди. З зубами проблеми особливо серйозні.
Моряки довго знаходяться в досить солоному повітрі, і зуби через це швидко псуються.
Якщо ти здоровий, неважливо наскільки ти фізично підготовлений. Іноді не беруть з ожирінням, або змушують скинути вагу. Це все-таки не армія. Але я на той момент займався спортом, у мене з цим би проблем не виникло.
Про навчання
У нас в академії є хороші тренажери. Стоять три величезні плазми, які симулюють місток – місце, де розташовуються всі системи управління судна. Він знаходиться в надбудові. І на тренажері тобі потрібно, припустимо, маневрувати, збільшувати або зменшувати швидкість судна, розходитися з іншими суднами.
Під час навчання трапляється багато старих книг, пристроїв. Минулого року ми відкрили методичку з лабораторної роботи, а вона видана в 1986 році.
Апаратури, про яку була ця робота, вже практично ніде не існує.
Ми вчили міжнародний звід сигналів, який містить азбуку Морзе, прапори, світлові та звукові сигнали. Саме Морзе нині використовують рідко, хіба що SOS. А так, багато звукових і світлових сигналів, які треба знати як Отче Наш, як і прапори.
Прапори не державні, а спеціальні, які означають певні фрази, наприклад: "У мене на борту лоцман" або "Моє судно зупинено і не має ходу стосовно води".
Теорія і пристрій судна – це основний предмет, який давав нам розуміння в цілому, де ми будемо знаходитися, як це все працює. Він був важкий, тому що почався на другому курсі. Тоді ще практично ніхто з нас не бував у рейсах. Те, що нам розповідали, ми в житті не бачили – просто намагалися уявити в голові.
Ще ми вивчали навігацію і локацію, комерційну експлуатацію суден, управління морехідними якостями судна.
Про практику
Перший раз я пішов у рейс після 2 курсу. На практику майже всі влаштовуються самі. Існують крюїнгові компанії, посередники між моряками та компаніями-судновласниками, які хочуть на свої судна найняти людей. Ти приходиш, тебе там ганяють по тестах. Це теоретичні питання, обов'язково тест на знання професійної англійської, плюс співбесіда з капітаном-наставником, який вже просто перевіряє тебе на компетентність.
Перший рейс у мене тривав без кількох днів чотири місяці.
Ми йдемо на посаді кадета. Кадет – це людина, яку навчають на судні: 4 години ти працюєш на палубі з матросами, і 4 години на містку. Перший раз ти там перебуваєш з величезними очима, особливо не розумієш, що відбувається. На той час я вмів тільки як-не-як працювати з картами, і мав уявлення, що знаходиться на містку.
Про побут на кораблі
Судно – це величезна-величезна машина і там часто трапляються події. Щось ламається, щось зношується. А ми там знаходимося, щоб з цим усім справлятися.
Складно сказати, що комусь взагалі подобається в рейсі. Подобається, коли бачиш рахунок з тим, що ти заробив. За рейс платять досить непогано.
На судні у нас було 13 чоловік. Але екіпажі досягають 25 і більше осіб. Люди періодично змінюються. Але в основній масі плюс мінус одні й ті ж.
Чотири місяці ти замкнений у плавучій в'язниці з певною кількістю людей, які тобі можуть подобатися, а можуть не подобатися.
На берег ти потрапляєш рідко, інтернет у тебе з'являється ще рідше. Контакту з друзями, близькими практично немає. Я ще молодий, мені важливо з кимось поспілкуватися, поділитися. Але я звик. Можу жити місяць без інтернету, без берега.
Кухар – один з найважливіших людей на судні. Від того, наскільки добре він готує, залежить, як ти себе будеш почувати. Якщо тебе після важкого дня чекає смачна вечеря, це дуже полегшує життя. А якщо чекає пісне "щось", це тільки посилює моральний стан, який і так нелегкий.
На сучасних суднах є приставки, плазми, які знаходяться в кімнатах відпочинку, де ти можеш посидіти, пограти в щось. Є спортзали.
Рейс – це гарне місце, щоб зайнятися собою. Вільного часу досить.
На суші ти перші два тижні відчуваєш себе, м'яко кажучи, відбитим, як з дикого лісу вибіг. Після першого рейсу я навчився нічого не очікувати. Мене непогано пом'яло в моральному плані. Складно адаптуватися до соціуму, спілкуватися з людьми як раніше. Потрібен час, щоб влитися в колишнє життя.
У моряків своєрідний гумор, іноді я його навіть не розумію. Є традиція приколюватися над тими, хто вперше проходить екватор, і говорити, що ми зараз будемо проходити між великих стовпів. Це пов'язано з тим, що на карті в цьому місці великі риски стоять. Але в дійсності ж там просто океан, нічого немає, тільки нереальна глибина. Деякі очима намагаються вишукувати ці стовпи. Жарти безневинні та дурні.
Наді мною не жартували, тому що знали, що я син одного з капітанів.
Бути старшим помічником капітана – найскладніша робота, бо він відповідає за навантаження і розвантаження судна. Більшість проблем на морі виникає саме через навантаження. Щоб утримати судно на плаву в завантаженому стані, потрібно не просто напихати його речами. Вантаж може перекочуватися, може зіпсуватися. У вантажу різний питомий навантажувальний обсяг.
Перевозити кілограм вати або кілограм руди – для нас це має значення.
Англійська – найважливіший аспект у цій професії. Це універсальна мова судноплавства. Скрізь повинні говорити англійською, адже більшість екіпажів – міжнародні. В критичний момент важливо, чи зрозуміють тебе. Щось відбувається, а ти не можеш згадати слово. Твоє розуміння англійської може компенсувати недолік знань. Але більшість моряків не розуміють цього.
Я замислююся про другу освіту. Моя проблема з цією спеціальністю в тому, що ти не особливо багато думаєш головою. У судноводінні на все є відповіді. Все вже придумано за нас.
Дарина Небилиця, перекладач китайської
Київський університет ім. Бориса Грінченка, 1 курс
Про вибір
Я дуже довго хотіла бути вчителем молодших класів, як і мама. Але вона розповідала багато історій, як іноді поводяться діти, батьки, і я розуміла, що не зможу себе стримувати.
Китайську я вибирала по фану.
Я думала бути філологом української мови, вступати в Могилянку. Тато агітував, щоб йшла на китайську. Сіла, подумала, вибрала кілька мов, і куди взяли на бюджет, туди й пішла. Вибирала спочатку між китайською, арабською та іспанською. Разом з англійською ці чотири мови – найбільш потрібні в світі.
Про Китай нічого раніше не знала. Я подавала документи, не знаючи, що на мене чекає. Коли прийшла на пари, стало цікаво, чому інші вибрали цю спеціальність. Багато говорили, що вступили по приколу, як і я.
Але насправді було складно. Якщо на англійську філологію вступає 400 осіб, у нас – 30 максимум.
Про навчання
У нас багато пар китайської. Кожен день 2-3. В університеті близько 6-8 викладачів – носії, викладає один з них. А практику китайської мови веде українка. Вона кілька років жила в Китаї.
Почалося все з вимови. У китайської є чотири тони.
Слова "мама", "кінь" і питальна частка звучать як "ма", тільки вимовляються в різних тонах. І написання у них різне.
Не скажу, що китайська складна мова. Граматика легка. Немає дієвідмін. Мова – це формула. Важливо запам'ятати, що за чим стоїть. Якщо у нас ти розставляєш слова практично як завгодно, у них обов'язково дотримуватися порядку.
У нас зараз є практика перекладу. Нам дають речення зі словами, які ми не знаємо. Суть у тому, щоб ми спробували зрозуміти сенс. Ось це дуже складно. Я можу витрачати на 10 речень близько 2 годин роботи. Наприклад, речення "Доповідь на цій раді може тягнутися сотню сторінок (бути дуже довгою)" дослівно перекладається як "Ця рада могти тягнутися сто сторінки лекція".
Коли ми вчимо нову лексику, викладач читає слово, і ми всі разом за ним повторюємо.
Було смішно, коли вся аудиторія в один голос говорить "шоо" (перекладається як "говорити").
Ми також вивчаємо ієрогліфіку – це, можна сказати, філософія ієрогліфів. Тобто розбираємо всі можливі значення ключів і графем (того, з чого ієрогліф складається). Наприклад, ієрогліф "добре" (好) містить у собі дві графеми, що позначають жінку (女) і дитину (子). Таким чином, дитина з жінкою – це добре.
Іноземні слова записують за допомогою транслітерації. Чотири ієрогліфи – на назву Coca-Cola, хоча зазвичай використовують один-два на слово.
"Україна" китайською звучить як "Укалань".
А моє ім'я Даша, якби не транслітерація, перекладалося б як Велика Дура.
Тому що Та – це великий (у китайській немає звуку д), а Ша – це дурень. Але завдяки транслітерації зрозуміло, що я не дура.
Після 7 місяців навчання можу вже спілкуватися в чаті – для цього потрібно знати елементарні конструкції речень. Листуватися можу поки за допомогою перекладача. Мені китайці пишуть, що добре знаю мову. І їх дуже дивує, коли говорю, що користуюся перекладачем. У них зовсім інший менталітет – списувати не можна. Це вважається ганьбою.
Оксана Кухаревська, слідчий
Національна академія внутрішніх справ, 3 курс
Про вибір
У школі я любила математику і думала, що буду якимось фінансистом або економістом. Потім це стало не особливо цікаво. У класі 10 вирішила вступати до Академії. Батьки на це ніяк не впливали. Просто сама захотіла, подумала, що хочу ходити в формі, це цікаво і в цьому є певна романтика.
Про вступ
Потрібно було здавати ЗНО з української та історії, плюс – фізичну підготовку.
Для дівчат – це віджимання, мінімум 25 разів, стометрівка і біг на кілометр. Якщо ти не віджався, відразу вилітаєш з відбору.
Але це реально здати навіть без особливої підготовки, людина середнього рівня фізичного розвитку – пройде.
Ми проходили всіх лікарів у госпіталі, і багатьох не брали через зір, проблеми з серцем, хронічні хвороби. Писали психологічні тести. Питання в них постійно повторюються, але в різних контекстах. Хлопців, наприклад, питали, чи хочуть вони бути жінкою. Або потрібно відповісти, наступиш ти на тріщину в асфальті чи обійдеш її.
Про навчання
Після вступу все починається з курсу молодого бійця, який триває місяць до присяги. Ми жили на полігоні, у нас була фізкультура і стройова підготовка. Кожен день по 2-3 години крокуєш по плацу. Ну, і лекції якісь читали.
У перший місяць важко звикнути до режиму.
О 10 вечора світло вимикається і ти повинен заснути, а о 6 ранку – підйом, крос на кілометр і зарядка.
І так щоранку, навіть на вихідних, незалежно від того зима чи літо, тепло або холодно. Але було дуже цікаво і форма подобалася, адже ми тільки її одягли.
До присяги вилетіло людини 3-4. Одні через порушення дисципліни, а хтось сам пішов, тому що було важко.
Потім цілий рік, весь перший курс, ми жили в казармах – 80 дівчаток в одній великій кімнаті. Це загальний туалет, загальний душ. Важко. Всі дівчата різні. Хтось вважає, що можна встати о 4 ранку, помити голову і почати сушитися феном, коли всі сплять. Увечері заснути не можна, тому що всі лежать і розмовляють, а о 6 ранку знову підйом. Після зарядки у нас сніданок, шикування, потім пари, ввечері – кілька годин самопідготовки.
Протягом усього дня, до 9 вечора, потрібно ходити в формі.
До присяги нас не відпускали додому, а вже після ми їхали з п'ятниці до неділі. Але якщо заступаєш в наряд, на вихідних залишаєшся в казармі. Якщо наряд в їдальні, допомагаєш кухарям готувати. Якщо на в'їзді, стоїш цілий день і ніч. Ще отримуєш бронежилет, який потрібно носити добу. Спиш 4 години.
Вчитися нескладно, складно витримати. У тебе за 5 днів може бути 2 наряди, тобто дві доби без сну. Ніч не спав, а завтра тобі о 8 ранку на пари. І ти не повинен отримувати погані оцінки, тому що за одну погану оцінку залишають на вихідні.
На другому курсі ми вже повертаємося додому, в Київ. Хто хоче, може жити в гуртожитку. Але в общазі о 6 ранку все одно зарядка. Всі йдуть строєм на сніданок, обід і вечерю. А вже о 7:20 ми повинні бути в інституті.
Щоранку проходить стройовий огляд. Офіцери всіх перевіряють. У дівчат волосся повинно бути заплетене, не можна червону помаду носити. Хлопці повинні бути поголені. Дивляться, чи начищені берці, чи чиста форма. При собі повинно бути посвідчення.
Про практику
У нас практика проходить щороку. Я місяць сиділа зі слідчим у райвідділі, складала протоколи. Дивилася, як він проводить допит, вручає повідомлення про підозру.
Якщо місяць посидіти зі слідчим, який займається справами по наркотиках, ти вже дивишся на людину на вулиці і розумієш, наркоман це чи ні.
Я на практиці побачила те, що важко стриматися, особливо, коли ця справа стосується вбивства або зґвалтування. Слідчий сидить, це все читає, заповнює протоколи, спілкується зі злочинцем, і йому важко не висловитись. Потрібно вміти себе стримувати.
Нам пояснюють, що потрібно все сприймати як свою роботу. Не брати близько до серця. Нам розповідали, що є такі дівчатка-слідчі, які бандита в тюрму садять, а потім їй стає його шкода, і вона місяць передачки йому возить.
У кожного своя робота, і кожен повинен її робити. Не може бути такого, що всі будуть економістами, наприклад. Коли ти ведеш кримінальне провадження, від тебе залежить доля людини. Це велика відповідальність. І злочини бувають різні, від того, що в магазині вкрали палицю ковбаси до зґвалтування.
У фільмах все прикрашено. Найбільша різниця в тому, що на екрані слідчі займаються однією справою. А на практиці у тебе 100-150 виробництв на руках.
І ти по кожному повинен у будь-який момент бути готовим відповісти на питання. І до кожного повинен однаково відповідально ставитися.
Після закінчення навчання я хотіла б піти років 5 попрацювати в райвідділі, подивитися, чогось навчитися. А потім вже викладати для курсантів в Академії. Можливо, в майбутньому щось зміниться, і я буду весь час працювати в поліції.