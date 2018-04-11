Що практично завадило мені вступити – це зір. Зараз у мене він досить паршивий. Щоб пройти, потрібно бути 0,8 мінімум діоптрій, а у мене на той момент було десь 0,7. Я розумів, що зараз весь план може рухнути. Сяк-так вивчив таблицю. Але мені дуже сильно фартануло. Окуліст сказав, що я ні риба ні м'ясо. Я йому почав пояснювати, що встав о п'ятій ранку, не виспався, залипший. І він пропустив.

Не катять проблеми з серцем, внутрішніми органами, зубами. Тебе можуть в принципі завалити всюди. З зубами проблеми особливо серйозні.

Моряки довго знаходяться в досить солоному повітрі, і зуби через це швидко псуються.

Якщо ти здоровий, неважливо наскільки ти фізично підготовлений. Іноді не беруть з ожирінням, або змушують скинути вагу. Це все-таки не армія. Але я на той момент займався спортом, у мене з цим би проблем не виникло.