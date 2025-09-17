Лавкрафтівські монстри з окопу та святий Грааль України: 9 виставок вересня у Києві

Екоцидальна політика РФ, лавкрафтівські створіння від сапера ЗСУ та війна в об’єктиві документалістів Олександра Глядєлова й Едді ван Вессела — ось добірка найцікавіших артподій місяця в Києві.



“Мистецтво гідності”

Коли: до 19 вересня

Де: галерея артфундації “Дукат” (Володимирська, 5)

Ціна: вхід вільний

Ініціатива письменника Сергія Жадана та Патронатної служби “Хартії” зібрала під одним дахом мистецтво Олександра Ройтбурда, Павла Макова, Жанни Кадирової, Олексія Сая, Сергія Майдукова, Neivanmade та інших художників. Усе — аби зібрати кошти на реабілітацію бійців бригади.

Виставка є першою подією в запланованому циклі лекторіїв, читань і дискусій, присвячених осмисленню війни та ролі України в новій геополітичній реальності.

“Викрадене коріння”

Коли: до 21 вересня

Де: вул. Архітектора Городецького, 11б

Ціна: вхід вільний

Лейтмотив робіт Катерини Мотильової й Анастасії Щербань закладений у самій назві виставки. Мотильова — з Луганська, Щербань — з окупованої частини Херсонщини. Кожна мисткиня, на свій лад, намагається дистанційно відновити зв’язок із простором, що залишається ілюзорно “своїм” лише в пам’яті.

Роботи Мотильової буквально стосуються коріння: вона працює з рослинами, досліджуючи екоцидальну політику, спричинену війною. Щербань намагається відтворити українську матеріальну культурну спадщину, звертаючись до колективного підсвідомого, — й одразу ставить питання: чи можна довіряти спогадам і колективній пам’яті?

“Без Контексту”

Коли: до 21 вересня

Де: Національний заповідник “Софія Київська”, виставкові зали “Хлібня”

Ціна: 60 грн — повний квиток, 30 грн — пільговий

Юрій Погребняк, інженер-сапер у складі десантно-штурмової бригади, не має художньої освіти. Це не завадило йому почати малювати на клаптиках паперу, а згодом перейти до більшого формату. Замальовки Погребняка — це якби в монстрів пантеону Говарда Філіпса Лавкрафта чи ігор Dark Souls було “людське обличчя”.



“Таке дивне чарівне небо”

Коли: до 30 вересня

Де: вул. Січових Стрільців, 23а

Ціна: вхід вільний



“Таке дивне чарівне небо” — це виставка однієї роботи. Художник Роман Михайлов створив велике полотно 3х4 метри, на якому зображене українське небо. Конфлікт — у самих кольорах, у динаміці змін, які розгортаються над головою. Рожево-перламутровий поступово відходить у синеву, допоки та не темніє і не віддається сутінкам — часу, коли кожен українець очікує на черговий вибух.

“І побачив я”

Коли: до 5 жовтня

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Ціна: 120 грн, пільговий — 50 грн, для учасників бойових дій і членів їхніх родин — вхід вільний

“І побачив я” — монументальний фотороман, біографія України та хроніка надскладного життя нової країни. Назва виставки фотографа-документаліста Олександра Глядєлова відсилає до одкровення святого Іоанна Богослова — хрестоматійного тексту про кінець старого світу та початок нового. Глядєлов хронізує апокаліпсис одного світу (демонтаж СРСР) та початок нового (незалежна Україна). 35-річна історія незалежності вмістилася в 323 чорно-білі знімки: розпад Радянського Союзу, 90-ті, Помаранчева революція, Революція гідності, російсько-українська війна. Однак у центрі світлин Глядєлова — не чавунна хода історії, а маленькі героїчні люди.



“State of Will”

Коли: до 2 листопада

Де: Довженко-Центр, вул. Васильківська, 1

Ціна: 120 грн



Нідерландець Едді ван Вессел фотографував, як смерть торкається людей на фоні чеченських гір, сирійських руїн і багдадських будівель, допоки камера не привела його до України. Останні три роки ван Вессел знімає будні українців на старий, понад 40-річний фотоапарат. Результатом стала книга Ukraine — збірка понад 200 фотографій, помічена провідними медіа на кшталт The New Yorker. Виставка є своєрідним витягом із цієї книги, що представляє найвиразніші роботи автора в галереї.



“Віддзеркалення”

Де: ЦСМ “Білий Світ”, вул. Євгена Чикаленка, 21а

Коли: до 28 вересня

Ціна: безкоштовно



Створена впродовж 2025-го року серія львівського графіка, живописця та скульптора Романа Романишина. Вперше показана в Сеулі, з вересня виставка доступна і в українському артпросторі. За словами митця, ця серія є своєрідною “бібліотекою” його настроїв за рік: від розпачу і сумнівів через війну до оптимістичної віри в майбутнє.



“Шлях додому. Крим”

Де: Нацiональний музей “Київська картинна галерея”, вул. Терещенківська, 9

Коли: до 28 вересня

Ціна: 100 грн (пільговий — 50 грн)



Крим — земля трансгенераційної травми, що об’єднує як молодь, так і їхніх попередників. Саме тому в експозиції представлені митці різних поколінь, чию творчість об’єднує лейтмотив — біль вигнання та ностальгія за домом, якого вже немає.

У центрі — інсталяція кримськотатарського митця Рустема Скибіна “Шлях додому". Вона складається з панелі тарелей із традиційними орнаментами, викладених у формі стежки, яку перегороджує сітка, — символ вигнання та недосяжності повернення.

“Ukraine WOW”. Інтерактивна виставка-присвята Україні