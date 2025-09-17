Овоч-хамелеон: 8 ідей, як зробити непомітний фенхель хедлайнером страви

Фенхель добре маскується в будь-якій страві — через його тонку, часом непомітну палітру він губиться на фоні більш сконцентрованих смаків. Саме тому його часто подають як гарнір до курки, качки та риби. БЖ вирішив відшукати вісім рецептів, де фенхель перестає грати другорядну роль і стає головним інгредієнтом страви.

Фенхель із бобами

Знадобиться:

фенхель – 1 шт.

біла квасоля (варена або консервована) – 400 г

подрібнена петрушка – 1 ст. л.

лимон — половина

каперси – 1 ст. л.

зелені оливки без кісточок – 2 ст. л.

вершкове масло – невеликий шматочок

чебрець – 3-4 гілочки

олія

сіль, перець – на смак

Як готувати

Розігріти широку пательню, налити трохи олії. Викласти фенхель, обсмажити з усіх боків до золотистого кольору. Зменшити вогонь, додати вершкове масло та чебрець. Тушкувати до м’якості овочу. Фенхель можна відправляти охолоджуватися. Викласти у пательню білу квасолю, оливки, каперси, а тоді прогріти. Додати лимонний сік, петрушку та знову фенхель. Посолити й поперчити на смак.

Тушкований фенхель

Знадобиться:

фенхель – 3-4 шт.

оливкова олія – 3 ст. л.

вершкове масло – 20 г

біле сухе вино – 100 мл

бульйон або вода – 150 мл

лимонний сік – 1 ст. л.

сіль – 1/2 ч. л.

чорний мелений перець – 1/4 ч. л.

Як готувати

Помити фенхель, зрізати зелені стебла та залишити білі цибулини. Розрізати кожну на чотири частини. Розігріти оливкову олію та вершкове масло у широкій сковороді. Викласти фенхель зрізом донизу, обсмажити 5 хвилин до засмаглих підпалин. Влити біле вино, дати йому випаруватися наполовину. Додати бульйон (або воду), лимонний сік, сіль і перець. Накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 25–30 хвилин. Можна куштувати як окрему, самодостатню страву, або подати як гарнір – наприклад, до риби, курки чи качки.

Фенхель з апельсинами

Знадобиться:

фенхель – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

фундук

сіль, перець – на смак

олія

лимонний сік

Як готувати

Фенхель помити й нарізати тонкими слайсами. Апельсин почистити від шкірки та білих плівок. Викласти на тарілку шматочки фенхелю та апельсина, додати фундук. Посолити, поперчити, збризнути олією та лимонним соком.

Фенхель із моцарелою

Знадобиться:

фенхель – 1 шт.

апельсини – 2 шт.

моцарела – 1 шт.

горішки – на смак

мед – 1 ст. л.

сіль – дрібка

Для заправки:

сік половини апельсина

оливкова олія – 1 ст. л.

винний або яблучний оцет – 1 ст. л.

мед – 1 ч. л.

сіль – дрібка

Як готувати

Помити фенхель, порізати тонкими скибками. Апельсини почистити, розділити на часточки. Пекан обсмажити на сухій пательні. Коли підрум’яняться, додати мед і дрібку солі, перемішати та перекласти на тарілку остигати. Для заправки змішати апельсиновий сік, оливкову олію, оцет, мед, дрібку солі. Викласти салат із фенхелю та апельсина. Моцарелу порвати руками, додати зверху, посипати листям фенхелю та горішками. Полити заправкою.

Лосось із фенхелем

Знадобиться:

філе лосося – 700 г

олія – 3 ст. л.

апельсин – 1 шт.

фенхель – 1 шт.

цибуля шалот – 1 шт.

цедра та сік половини лимона

мед – 2 ч. л.

базилік, естрагон та м’ята

сіль – 0,5 ч. л.

перець – 1/4 ч. л.

Як готувати

Розігріти духовку до 120°C. Викласти лосось шкірою вниз на деко, застелене пергаментом. Зверху змастити оливковою олією. Фенхель порізати тонкими скибками, залишити трохи листя. Шалот порізати тонкими кільцями. Апельсин розрізати навпіл: з однієї половини витиснути сік, іншу почистити та порізати тонкими півкружальцями. У мисці змішати дві столові ложки оливкової олії, порізаний фенхель, шматочки апельсина, цедру та сік лимона, мед, трави, сіль і перець. Додати трохи листя фенхелю – усе перемішати. Викласти суміш фенхелю й апельсина зверху на лосось. Запікати лосось 30–45 хвилин, залежно від товщини риби та бажаного ступеня готовності.

Фенхель із кабачками

Знадобиться:

фенхель – 1 шт.

невеликий кабачок – 1 шт.

каперси – 1 ст. л.

оливкова олія – 2 ст. л.

половинка соку лимона

сіль, перець – на смак

листя фенхелю – для прикраси

Як готувати

Помити фенхель і кабачок. Порізати фенхель тонкими скибками, кабачок нарізати смужками за допомогою овочечистки або натерти на тертці-мандоліні. Скласти у велику миску фенхель, кабачок і каперси. Змішати оливкову олію з лимонним соком, сіллю та перцем. Полити салат заправкою, додати листя фенхелю.

Паста з фенхелем

Знадобиться:

фенхель – 1 шт.

часник – 2 зубчики

насіння фенхелю – 1 ч. л.

вершкове масло – 1 ст. л.

паста – 100 г

пармезан

сіль, перець

Як готувати

Фенхель порізати тонкими скибками, залишити трохи листя для прикраси. Часник дрібно нашаткувати або пропустити через прес. Обсмажити фенхель із часником, насінням фенхелю та вершковим маслом на повільному вогні до м’якості. На це піде приблизно 15 хвилин. Тим часом відварити пасту. Зберегти половину склянки води, в якій варилася паста. Додати варену пасту до фенхелю, збільшити вогонь і інтенсивно перемішати з достатньою кількістю води з пасти, щоб утворився шовковистий соус. Посолити й поперчити на смак. Подавати з пармезаном і листям фенхелю.

Маринований фенхель

Знадобиться:

фенхель – 2 шт.

цибуля шалот – 1 шт.

насіння фенхелю – 1/2 ч. л.

гвоздика ціла – 1/4 ч. л.

білий оцет – 2 склянки

вода – 1 склянка

цукор – 1/2 склянки

сіль – 2 ст. л.

апельсинова цедра

Як готувати