З'явився трейлер фільму про Оззі Озборна — він вийде у жовтні

Артем Черничко
На стримінговій платформі Paramount+ 7 жовтня вийде документальний фільм Ozzy: No Escape From Now ("Оззі: Не втекти від сьогодні"), присвячений життю легендарного рок-музиканта Оззі Осборна. Про це пише Variety.

Фільм, що містить одне з останніх прижиттєвих інтерв'ю артиста, розповідає про його шестирічну боротьбу з хворобами, що передувала поверненню на сцену.

Стрічка, знята лауреаткою премії BAFTA Танею Александер, відверто показує хронічні болі Оззі, прогресування хвороби Паркінсона, а також вплив цих проблем на його психічне здоров’я та творчість. Родина Осборна, включно з дружиною Шерон та дітьми, ділиться інтимними подробицями, зокрема про падіння Оззі у 2019 році, яке змусило його скасувати світовий тур.

Фільм також документує роботу Оззі в студії під час запису двох останніх альбомів. У трейлері музикант зізнається, що творчість стала для нього найкращими ліками. Стрічка фіксує і його останній прощальний виступ у рідному Бірмінгемі, що відбувся за кілька тижнів до смерті.

Окрім родини, у стрічці взяли участь інші легендарні музиканти, серед яких Тоні Айоммі (Black Sabbath), Джеймс Гетфілд (Metallica) та Слеш (Guns N’ Roses).

Оззі Осборн помер у своєму будинку в графстві Бакінгемшир 22 липня — через 17 днів після того, як востаннє вийшов на сцену разом зі своїми колегами з оригінального складу Black Sabbath на прощальному концерті Back To The Beginning. Причиною смерті назвали серцевий напад.

Опубліковано: 17 вересня 2025
