Кайл Маклахлан запускає подкаст-інтерв’ю з молодими акторами і митцями

Ірина Маймур
Американський актор Кайл Маклахлан запускає щотижневий подкаст What Are We Even Doing? ("Що ми взагалі робимо?"), пише Variety.

У ньому він говоритиме із молодими акторами, музикантами, митцями і креаторами про творчі процеси в сучасному Голлівуді.

Прем’єра відбудеться у четвер, 18 вересня. Першою гостею подкасту стане модель і акторка Кайя Гербер.

Загалом у сезоні заплановано 10 випусків. Серед учасників — Ділан О’Браєн, Беніто Скіннер, Грейс Куленшмідт, Джуліан Шапіро-Барнум, Вілла Беннетт та інші. Кожна розмова завершуватиметься грою, створеною спеціально для гостя.

Випуски виходитимуть щочетверга на iHeartRadio, Apple Podcasts, Spotify та YouTube. За виробництво подкасту відповідає компанія Full Picture Productions, заснована дружиною актора Дезіре Ґрубер.

“Я в захваті від того, як Кайл намагається зрозуміти сучасну культуру зі своїм фірмовим гумором. Якщо це допоможе мені бодай під час сніданку краще зрозуміти нашу 17-річну дитину — я вже задоволена”, — говорить Ґрубер.

Зображення: Danica Robinson

Опубліковано: 17 вересня 2025
