Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців»

В українських кінотеатрах стартували покази «Часу підльоту» — документального фільму Віталія Манського про ілюзорне мирне життя тилового Львова. У великому інтерв’ю БЖ він розповідає, чому хоче поміняти бобіну з фільмом «Барбі» в європейському кінотеатрі на стрічку про війну в Україні та закрити глядача в залі.

Віталій Манський — один із найвідоміших режисерів-документалістів пострадянського простору. Народився у Львові, працював на телебаченні у Москві, а зараз мешкає в Ризі. У 2014-му Манський покинув РФ на знак протесту проти анексії Криму. Він став першим культурним діячем із російським паспортом, який отримав латвійське громадянство.

Манський — автор 14 документальних стрічок, присвячених темам свободи, вертикалі влади та репресій. Режисер здобув визнання завдяки фільмам «У променях сонця» та «Свідки Путіна» — картинам про життя в Північній Кореї та прихід Володимира Путіна до влади. Попри те, що більшість його робіт досліджують російське суспільство, Манський зняв уже три фільми про Львів.

На прохання БЖ Дмитро Десятерик зустрівся з Манським і поговорив з ним про те, чому новий фільм режисера розрахований на майбутні покоління, чому він вважає «20 днів у Маріуполі» слабкою картиною та чи ідентифікує він себе як українського режисера.



— В одному інтерв’ю ви казали, що під час роботи в Росії вважали себе російським режисером. Потім, уже в Латвії, зараховували себе до латвійських документалістів. Зараз, знімаючи у Львові, ви відчули себе українським режисером?

— Ні. Я відчуваю себе людиною, яка народилася в Україні, сформувалася в Україні, вважає Україну своєю батьківщиною, але бути українським кінематографістом — це не географічна належність. Тут можна поставити питання: а чому ж ти тоді вважаєш себе латвійським режисером?

— То чому?

— Я вважаю себе латвійським режисером не через належність до культурних кодів балтійського кіно. Я живу в Латвії, мої картини зроблені на латвійській студії, підтримані латвійською державою. Дозволю собі грубе бюрократичне визначення — це радше така форма. Я не можу підходити з міркою бюрократії до такої тонкої матерії, як ставлення до своєї батьківщини.

Можливо, це й певна захисна реакція з мого боку. Я бачу певну не те щоб настороженість, а ревнивість української спільноти. Не хочу претендувати ні на чиє місце.

— Ви присвятили Львову три картини включно з «Часом підльоту». Що ви зрозуміли про місто протягом цих років?

— Пам’ятаю випадкову зустріч мого дитинства. Ми щось фотографували з товаришем, і на стометрівці неподалік львівської опери розговорилися зі старим поляком. Почали йому показувати наші фото. Він дивився і говорив: «Це не те місто». Ми його не розуміли.

Я не хочу перетворитися на цього старого поляка. Я даю право місту бути таким, яким воно є, розвиватися в той бік, в який воно розвивається.

Можливо, все, чого я досяг у житті, що зробило мене таким шорстким і занудним, тим, хто стоїть на своїх принципах — це є завдяки Львову. Я не хочу пишномовних слів, але це найкраще місто на землі.

— Як зʼявився задум «Часу підльоту»? Чи він змінився при зйомках?

— Ні, він не змінився, тому що був гранично чіткий: нічого не розповідати, а тільки спостерігати й ділитися емоціями. З самого початку я розумів, що фільм зніматиметься в циклічному повторенні одних і тих самих подій протягом календарного року, що драматургія там уже сама по собі присутня, і її не змінити.

Я добре пам’ятаю військовий цвинтар на Марсовому полі в 2014 році з невеликою групою поховань. І пам’ятаю, як він почав розростатися в 2022-му. Було абсолютно очевидно, що це поле швидко буде заповнене. Я розумів, що це й буде історією мого фільму.

— Ви казали, що вважаєте гуманним закрити людей, які прийшли подивитися «Барбі», в європейському кінозалі й підмінити бобіну на ваш фільм — аби далекі від війни глядачі зрозуміли її жах. Але чи радили б ви подивитися «Час підльоту» українцям?

— Це дуже точне питання, правильне і неминуче. У мене є відповідь. Люди, які прийшли і купили квитки в Києві, в Одесі, мені здається, не побачать нічого нового в цій картині — нащо їм витрачати три години свого вільного часу?

Я розумію, що «Час підльоту» насправді не для сьогоднішнього глядача в Україні. Тобто якщо позаукраїнська публіка справді дізнається щось нове, то в Україні ця картина може бути цікавою скоріше глядачам через покоління, а то й через два. Починаючи показ у Львові, я навіть запропонував глядачеві спробувати абстрагуватися і подивитися фільм наче з майбутнього.

Ми ж розглядаємо з цікавістю фотографії Львова початку століття не стільки через архітектуру, бо вона статична, а через людей на цих вулицях. Що там за візок, що за хлопчик з газетами, що за франт із тростиною, що за жінка? Тому я навіть монтував «Час підльоту» таким чином, щоб не збивати реалістичність оцього відбитка часу, щоби потім можна було просто окремо виймати якісь шматки, розглядати їх як окремий архівний суб’єкт.

— Чому вам знадобилося три години для цієї історії?

— Я не кокетую, коли кажу, що краще глядач, який не має трьох годин, зайде на цю картину, подивиться 20 хвилин в її ритмі, ніж промотає ці три години за 20 хвилин. Саме такий ритм створює справжність і магію часового відбитка, я переконаний у цьому.

«Час підльоту» насамперед — фільм емоцій. Мої партнери, звісно, намагалися мене напоумити: «Віталій, ніхто цю картину не візьме, ніякі фестивалі, ніякі кінотеатри, про телебачення взагалі забудьте». Не хочу сказати, що вони повністю неправі, але все-таки картина дуже успішно йде по світу, її взяли головні фестивалі. І я навіть подумав, що, можливо, пішов на марний компроміс: зробив три години, хоча, можливо, треба було робити шість. Бо це не зовсім кіно, це радше перформанс.

— Один з магістральних сюжетів у «Часі підльоту» — робота оркестрантів на похованнях загиблих військових. Що зараз із ними?

— Буквально за 10 днів до світової прем’єри оркестр розформували і тих, хто молодше 35 років, відправили на передок. Потім усе-таки й міська, і військова влада проаналізували ситуацію і відкликали їх. Вони продовжують працювати в оркестрі, грати на похоронах військових. Наскільки я зрозумів із розмови з оркестрантами, бюрократично вони розформовані, але виконують усі функції, просто на більш нестійкому фундаменті. Усе непросто.

Кадр з фільму «Час підльоту». Зображення: Hypermarket Film

— Чому ви обрали майданчиком для зйомок тилове місто? Було б цікаво фільмувати ближче до фронту?

— Я робив злободенний фільм. Я знімав фільм, який можу і зобов’язаний зняти я. Це мій оммаж Львову, мій внесок в історію свого міста. Може прозвучати парадоксально, але це взагалі перший документальний фільм про Львів. Є величезна кількість стрічок-екскурсій: місто Львів засноване Данилом Галицьким, «підіть прямо, поверніть праворуч» тощо. Існує величезна кількість телефільмів про місто, чисто з дикторським текстом «від паркану до обіду». А ось фільму про місто, про його життя принаймні я не знайшов.

Кадр з фільму «Час підльоту». Зображення: Hypermarket Film

— Яка кінцева мета фільму? Ви, очевидно, думали про те, що повинні відчувати глядачі, виходячи із залу. Все-таки режисура — це маніпулювання.

— Ваше твердження про маніпуляцію — фундаментальне. Ні, секундочку. Відкрий будь-який підручник, і там покадрово пояснюватимуть, як саме маніпулювати глядачем. Це і є професія режисера. Можна замінити слово «маніпуляція» більш комфортним, але, в принципі, це наша робота.

Цей фільм я намагався робити з мінімальним маніпуляційним вторгненням. Наприклад, я впевнений, що будь-яка панорама — це маніпуляція. Я беру глядача за волосся і воджу його головою направо, наліво, тикаю сюди, туди. У «Часові підльоту» за три години з’являється тільки одна панорама. Уся картина принципово зроблена статичними кадрами, знятими з погляду людини. Якщо є ракурсний план на кладовищі, то це погляд людини, яка дивиться з вікна, і далі ми показуємо це вікно. Тобто весь фільм зроблений так, що я занурюю глядача всередину і роблю його свідком і співучасником того, що відбувається. Це, звичайно, теж можна назвати маніпуляцією, але, я вважаю, це максимально чесне, довірливе ставлення.

Кадр з фільму «Час підльоту». Зображення: Hypermarket Film

— І як глядач реагує?

— Дуже багато де реакція глядачів — оніміння. Я думав, у Львові цього не буде. Коли запрошував людей, то говорив: «Просто приходьте, подивіться, я розумію, що вас це не повинно емоційно зачепити, ви перебуваєте в цьому середовищі». Але десятки людей сказали, що вони побачили подібні сюжети і відчули конкретні емоції тільки подивившись фільм.

Після фільму мало відбутися обговорення, але обговорення якраз і не вийшло. Потім мені написала не одна людина про те, що вони не хотіли втратити оце відчуття, в яке провалилися, хотіли зберегти його.

— Близький Схід, Венесуела, Іран, можливо, Гренландія — вам не здається, що на тлі нових подій репортажистика та документальне кіно про Україну вже не цікавить світ?

— Скажу інакше. Фокус «Україна» минув. А фокус великого гуманістичного препарування трагедії залишиться назавжди. Тобто тема України як перепустка на фестивальні екрани вже практично зійшла нанівець. Це була дуже хороша фора. Українське кіно в чомусь скористалося нею, в чомусь ні, але це живий процес. Зараз уже є можливість думати, знімати, розмірковувати по-дорослому. Але це не трагедія, це виклик.

— Ви зробили режисерську карʼєру в Росії. Чи вимагали від вас іти на неприємні компроміси?

— Перш за все, я прийшов на телебачення в ті часи, коли те, що робило телебачення, було повністю співзвучне тому, що хотів робити я. А 2002 року я пішов добровільно, в односторонньому порядку, з дуже великої посади. Колеги не розуміли, як можна піти з такої позиції. Бо в той момент я зрозумів, що стою перед таким компромісом, про який ви кажете.

— 2014 року ви залишили Росію. Не думали повернутися в Україну?

— Ні, не було такої думки. Річ у тім, що я своєю батьківщиною, своїм місцем сили вважаю Львів, а не Київ. А їхати до Львова діючому кінематографісту — потрібно ж якесь кіновиробництво. Київ я не вважав близьким мені містом. Загалом ми їхали дуже емоційно, і їхали не кудись, а звідки. Тобто для нас із дружиною було важливо просто виринути з Росії і відірватися від неї. Прямували туди, куди можна було швидко виїхати, – до Латвії. Це було рішення однієї хвилини.

— Тоді, в 2014-му, вам не здавалося, що це лише прелюдія до більшої біди?

— Звісно. Взагалі велика війна не сталася в 2014-му, нехай мені вибачать, усе-таки завдяки Мінським угодам. Знаю, їх по-різному оцінюють. Я оцінюю позитивно. Це був дуже важливий перепочинок для України, і за ці 8 років вона змогла накопичити в собі силу, достатню, щоб у 2022-му події не пішли за сценарієм «Києва за три дні».

Власне, фільм «Рідні» я починав знімати з передчуттям великої війни в рамках року, але до кінця зйомок якраз були підписані Мінські. Одним словом, я вважав, що велика війна буде.

— Сьогодні обурення українців допуском російських діячів до західної культурної сцени вже не так гостро сприймають в Європі. Як ви вважаєте, росіяни вже своє «відсиділи» чи цей карантин мав би тривати?

— Думаю, як правильно сформулювати те, що я дуже точно відчуваю.

Я вважаю, що повинен існувати міжнародний бойкот Росії як держави-агресора, що накладає заборони на використання державної символіки, участі державних інституцій у культурних, спортивних, гуманітарних та інших подіях. Це не підлягає обговоренню.

Як тільки ми переходимо в зону персоналій, то тут я, напевно, закликав би до більш чіткого юридичного визначення, хто є частиною цієї держави, а хто ні. Наприклад, тенісист, у якого є російський паспорт, але він не живе на території Росії, не виступає за Росію, засуджує її дії. Викреслити його з професії?

— Чи можливе чесне документальне кіно в Россії сьогодні?

— Воно в колосальному занепаді. На межі нуля. І головна проблема — в страху. Це в цілому проблема російського суспільства. Але страх пекаря чи токаря не настільки помітний у продуктах його виробництва; для художника — це смерть.

Навіть у радянські роки кіно було більш розкутим і бунтарським. Зараз у Росії повно народу, який присягнув владі, навіть ті, від кого не очікували, Твердовський-молодший, наприклад. Але є чимало тих, хто робить таке кіно, щоб, знаєте, коли до стіни притиснуть, могли сказати: «Та подивіться наш фільм — ми ж типу “за”».

Є ще ті, хто виїхав з Росії, цікаві автори. Ми намагаємося показувати щось на Артдокфесті, але їх все менше, тому що грошей немає, вони насилу виживають, працюють водіями, няньками тощо. Я це не для того, щоб їх пожалів читач, просто розказую, чому простір кіно звужується.

— Як вам українська документалістика?

— Я дивлюся дуже багато українського кіно, ігрового й документального. І ось тут я собі дозволю, будучи не українцем, зауважити, що все, що стосується теми війни, несправедливо спрощується українськими авторами.

— Можете пояснити?

— Як мені здається, штучно вилучається чималий обсяг реальності. Будь-яка нація складається з різних людей, а кожна людина складається з величезного спектру почуттів, де є і страх, і сумніви. Таке відчуття, що в документалістиці зник інтерес до сумнівів. Як на мене, це несправедливо.

Проте починають з’являтися перші паростки. З’явилася картина Міли Тешаєвої «Уламки світла», де героїню судять за співпрацю з окупантами, які обладнали щось на кшталт штабу в її будинку. І вона захищається і каже: «До мене прийшли озброєні люди, а моє військо пішло. Що я мала робити?». Або проблема СЗЧ. Найвеличніші твори мистецтва, присвячені війні, завжди мають ці конфліктні грані, ці зіткнення. Оцього поки, мені здається, в українському кіно немає.

— Ви дивилися «2000 метрів до Андріївки»?

— Я вважаю, що це найкраща українська картина про війну.

— Навіть краща за «20 днів у Маріуполі»?

— Ну, «20 днів» — взагалі слабка картина.

— Отакої.

— Звісно, «20 днів у Маріуполі» скористалися цим бонусом інтересу до України і зіграли дуже важливу роль. Але кінематографічно — звичайна картина. А «2000 метрів до Андріївки» — це дуже сильно. Так, це історія про ці чортові 2000 метрів, але ці 2000 метрів могли б бути під час будь-якої війни. Вона перетворюється на епос. Це епохальна картина.

Наприклад, у «Маріуполі» ще не зміцнілий режисер лоскоче нас сенсаціями. Йде лікар, показує загиблу дитину, хочемо ми це бачити чи ні — подивіться на злочин. А в «2000 метрах» ми бачимо сильного дорослого режисера, в якого в кадрі гине людина з позивним Гагарін. І Чернов ці секунди прорізає чорним, з поваги, гідності, й це працює набагато краще. Коли ми не бачимо мить смерті щойно живої людини. Дуже важлива, дуже потужна, дуже зріла картина, яка повинна отримати «Оскара», але не отримає. А «Маріуполь» отримав «Оскара», і я дуже цьому радий.

— Останнє питання випливає з попереднього. Чого вам бракує, а що, навпаки, подобається у фільмах про українську війну?

— Мене надихає, коли я бачу, що автор піднімається над суєтою. Піднімається над прикладними завданнями, до вирішення яких його підштовхує і суспільство, і якісь злободенні обставини. Коли виникає кіно більш глобального звучання.

Я б назвав кілька картин. «Мілітантропос», там три автори. «У дзеркалі заднього виду» Мачека Гамели. «Місія 200» Володимира Сидька — вона перемогла у нас на Артдокфесті торік. Я люблю, коли кіно піднімається над миттєвістю. Бо для миттєвості є багато інших сфер, де вона на своєму місці. Кіно — це все ж таки розмова про вічне. Я, мабуть, повторюся: дуже сподіваюся, що мій «Час підльоту» — кіно не для сьогодення. Що це цеглинка в майбутнє.