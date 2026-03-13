Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії

Лауреатом Пріцкерівської архітектурної премії 2026 року — найпрестижнішої відзнаки у світі архітектури — став чилієць Смільян Радіч Кларк. Розповідаємо, як він зробив крихкість ядром своєї архітектури та змусив великі споруди левітувати в повітрі.

Цього року Пріцкерівська премія могла залишитися без лауреата. Через скандал навколо мецената нагороди Тома Пріцкера, викликаний його зв’язками з бізнесменом Джефрі Епштейном, нагородження могли скасувати. Утім, попри репутаційний шторм журі все ж оголосило переможця: ним став чилійський архітектор Смільян Радіч Кларк.

Головна риса архітектури Радіча Кларка — удавана крихкість. Радіч майже не створює масивних монументальних споруд, що твердо стоять на землі. Його будівлі, навпаки, здаються тимчасовими, нестійкими або навіть навмисно недобудованими — такими, що можуть зникнути так само легко, як і з’явилися.

Будинок Карбонеро. Фото: Smiljan Radić

Це добре видно за його раннім проєктом — будинком Каса Чіка, зведеним 1997 року в лісистій місцевості Вільчес у Чилі. Споруда радше нагадує малу архітектурну форму: прямокутник зі скла, металевих балок і дерев’яних брусків, врізаний у пагорб. Попри мінімалізм конструкції тісний інтер’єр із видом на ліс створює дивне відчуття затишку — подібне до того, яке переживають діти, коли будують свої лісові сховки.

Цю ідею лісової схованки Радіч довів до ще більшої радикальності вже за рік у Будинку Карбонеро в місті Меліпілья. Із сітки, дерева та ґрунту архітектор створив сфероподібну споруду, ще більше зрощену із природою. Темна ґрунтова оболонка поглинає світло й водночас дозволяє вітру, тіням і звукам проникати всередину. Будівля працює і як укриття, і як художній об’єкт — простір, що допомагає відчути природний контекст місця.

Проєкти Радіча існують на межі між архітектурою та художньою інсталяцією. 2014 року він спроєктував павільйон Галереї Серпентайн у Лондоні. Здалеку споруда здається важкою бетонною оболонкою, покладеною на великі природні камені. Та варто обійти її з іншого боку, і в масивній формі раптом з’являються хаотичні прорізи, а сама будівля виявляється зробленою з надлегкого скловолокна, що імітує бетон. Серпентайн продемонстрував уміння Радіча робити з великих споруд повітряні будинки, які немов ширяють над землею і нічого не важать.

Прагнення до такої «надлегкості» іноді виливається у зовсім несподівані об’єкти. Один із них — надувний павільйон Guatero у формі великої сріблястої подушки, який архітектор створив 2023 року для архітектурної бієнале в Сантьяго.

Галерея Серпентайн. Фото: Iwan Baan

Павільйон Guatero. Фото: Smiljan Radić

Павільйон Guatero. Фото: Cristobal Palma

Свій підхід Радіч описує так:

«Архітектура існує між великими, масивними й вічними формами — спорудами, що століттями стоять під сонцем, очікуючи нашого візиту, — і меншими, крихкими будовами, швидкоплинними, як життя мухи, які часто навіть не мають чіткого призначення при звичайному освітленні. У цій напрузі різних масштабів часу ми намагаємося створювати враження, що мають емоційну присутність і змушують людей зупинитися та переосмислити світ, який так часто проходить повз них із байдужістю».

Регіональний театр Біобіо. Фото: Iwan Baan

Споруди Смільяна Радіча часто мають такий вигляд, ніби підняті над землею і ледве її торкаються. Таке відчуття створює, зокрема, Регіональний театр Біобіо у місті Консепсьйон. Його удавана тимчасовість досягається завдяки тонким опорам і легким перегородкам, які піднімають над землею театр, обгорнутий білою напівпрозорою мембраною. Радіч представляє архітектуру радше як гостя, ніж господаря ділянки, визнаючи першість ландшафту.

Подібну делікатність він виявляє і в роботі з історичною забудовою. Працюючи над розширенням Чилійського музею доколумбового мистецтва у Сантьяго, архітектор не торкнувся історичного фасаду будівлі, лише реконструював внутрішній простір. Схожий підхід він застосував і в проєкті «Культурний центр NAVE»: пошкоджену землетрусом і пожежами будівлю ХХ століття Радіч перетворив на абсолютно новий простір із сучасним інтер’єром, водночас залишивши її зовнішній вигляд майже незмінним.

Чилійський музей доколумбового мистецтва. Фото: Cristobal Palma

«Культурний центр NAVE». Фото: Cristobal Palma

Радіч уміє створювати закриті, майже інтимні простори, де людина зі своєю внутрішньою крихкістю може почуватися захищеною від зовнішнього світу. Його будинок-ретрит із дивною назвою Дім Поеми Прямого Кута (House for the Poem of the Right Angle) — хаотична на вигляд конструкція із чорного бетону, захована серед лісів Вільчес у Чилі. Назву споруди запозичено з однойменної книги Ле Корбюзьє, а її пластика натхненна його ж картинами. Та за суворою і неприступною оболонкою із чорного бетону приховано затишний інтер’єр, оздоблений теплим кедровим деревом.

Замість звичайних вікон архітектор використав довгі світлові люки, що водночас зберігають відчуття камерності. Єдине велике панорамне засклення виходить у невеликий квадратний внутрішній двір у центрі будинку — своєрідну кульмінацію цієї архітектури усамітнення. А коли закритість починає тиснути, можна зробити кілька кроків назовні до саду й басейну із приголомшливим видом на гори.

Дім Поеми Прямого Кута. Фото: Smiljan Radić

Дім Поеми Прямого Кута. Фото: Gonzalo Puga

У 2017 році Смільян Радіч Кларк заснував у Сантьяго Фонд архітектури «Фрагіль» — платформу, що підтримує експериментальну архітектуру. Тут він радше не навчає, а створює простір для спільного дослідження нових форм. Можливо, колись експерименти платформи перевернуть світову архітектурну практику і на місце кам’яних монументів прийдуть легкі, майже тимчасові укриття для людини в крихкому й нестабільному світі.