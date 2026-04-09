Батько-засновник Френк Ллойд Райт — архітектор прерій, індустріалізації та Америки майбутнього

9 квітня 1958 року помер архітектор Френк Ллойд Райт — автор понад тисячі будівель та «найвидатніший американський архітектор усіх часів» за версією Американського інституту архітекторів. Саме він оголосив війну європейським традиціям і придумав, як має виглядати майбутня наддержава.

Архітектор з колиски

Френк Ллойд Райт був чоловіком високого зросту та міцної статури і мав пронизливий погляд. Його оксамитовий, майже акторський голос успадкувала онука — Енн Бакстер, голлівудська акторка, номінантка на «Оскар». Сам Райт був таким же виразним, як і його архітектура, і достатньо вольовим, щоб змусити Америку позбутися нарешті застарілих уявлень про будівництво й крокувати в ногу з новою епохою машин.

Доля архітектора, здавалося, була визначена ще до його народження у 1867 році. Його мати, Анна Ллойд Джонс, розклеювала в кімнаті сина вирізки з журналів із зображеннями будівель і міських пейзажів. Так вона хотіла розвинути творчу уяву Френка.

У дев’ять років йому подарували набір іграшок «Дари Фребеля» — систему дерев’яних блоків, з яких діти складали будиночки. Пізніше Райт згадував, як годинами грався ними за своїм маленьким столиком: «Цінність усього цього полягала в пробудженні дитячого розуму до ритмічних структур у природі… Невдовзі я став чутливим до конструктивних закономірностей, що проявлялися в усьому, що я бачив».

Родина Райтів жила скромно. Дитинство Френк проводив, випасаючи овець на невеликій фермі. Довгі рівнинні поля з рідко розташованими будівлями, що нагадували нарости, викликали в нього відчуття дисонансу. Скелі, поодинокі пагорби, групи дерев — усе це належало до ландшафту, але червоні вертикалі комор та будинків руйнували цілісність картини. Саме тоді він усвідомив значення довгих горизонталей, що підкреслюють плавність навколишнього рельєфу, — принцип, який згодом послідовно розвивав у своїй архітектурі.

Війна з консерватизмом

Після закінчення середньої школи Френк Ллойд Райт вступив на інженерний факультет у Вісконсинський університет. Диплом він так і не отримав: опанувавши основи архітектури, Райт не зміг далі миритися з консервативними методами, що домінували тоді в академічній освіті.

Він працював креслярем у кількох архітектурних бюро, а в 1888 році знайшов однодумців, влаштувавшись до чиказької майстерні Данкмара Адлера і Луїса Саллівана. Салліван був одним із тих, хто зробив хмарочоси символом США. І саме він сформулював принципи органічної архітектури — підходу, коли не будівля підпорядковує собі природу, як це було впродовж століть, а навпаки — віддається і підкоряється їй.

Райт досконало засвоїв ці принципи — настільки, що його згодом помилково почали вважати їхнім засновником. Утім, саме він зумів втілити їх у найпереконливіших формах і тим самим задати тон архітектурі ХХ століття.



До появи чиказької школи американська архітектура здебільшого наслідувала європейські зразки — псевдокласичні та псевдоренесансні. «Головна проблема нашої архітектури, як і нашого мистецтва, полягає у відсутності оригінального мислення», — стверджував Райт. «Ми виросли в новій країні, але замість того, щоб дозволити ідеям формуватися під впливом середовища, вирушали до Європи по натхнення. Коли людина багатіє завдяки виробництву чи бізнесу, вона прагне увічнити своє ім’я, зводячи готичний собор або колоніальний музей. Роботодавці будують середньовічні села для людей, які щодня працюють із парою чи електрикою. Зрештою, наші будинки мають бути частиною нашого повсякдення, а не пережитками іншої епохи. Жодному американцеві не потрібен замок».

Відкинувши більшість усталених ідей, Райт почав проєктувати низькі будівлі з простими, стриманими стінами з каменю або тиньку. Над ними нависали широкі дахи, що відкидали глибокі горизонтальні тіні й підкреслювали протяжність форм.

Райт вважав, що в будівлі має бути якомога менше кімнат — рівно стільки, скільки відповідає її призначенню. Отвори повинні бути невід’ємною частиною конструкції та за можливості слугувати природним орнаментом. «Надмір декору зіпсував більше прекрасних речей, ніж будь-що інше, — зазначав він. — Навіть картини часто псують стіни, і якщо їх і використовувати, то лише як частину цілісного просторового задуму».

Колір також не повинен маскувати природу матеріалів і їхню недосконалість. Дерево, камінь, цеглу, тиньк — краще залишати в їхній природній фактурі, без фарбування.

Райт мав дорогий смак в одязі й пересувався автомобілями — розкіш, доступна наприкінці ХІХ століття не кожному. Щоб покращити фінансове становище й розрахуватися з боргами, у вільний час він приймав приватні замовлення поза межами бюро — що було прямо заборонено контрактом.

Адлер і Салліван нічого про це не знали — аж доки Салліван не побачив за кілька кварталів від свого дому, у чиказькому районі Кенвуд, будинок Еллісона Харлана, який неможливо було ні з чим сплутати. Це був почерк Райта. Архітектора звільнили.

Архітектура прерій

Після звільнення з бюро Адлера і Саллівана Френк Ллойд Райт заснував власну практику, де йому часом доводилося відступати від власних принципів. Він не міг дозволити собі відмовляти клієнтам через розбіжності у смаках. Утім, навіть у найконсервативніших проєктах зберігалася спрощена об’ємна структура — вже не схожа на традиційну американську архітектуру.

Із 1901 року Райт починає створювати будинки у «стилі прерій». Прерія — це північноамериканський тип степу з переважно трав’янистою рослинністю, поширений на Середньому Заході США та Канади. Архітектуру, що прагнула органічно вростати в цей ландшафт, і назвали «стилем прерій». Райт нарешті сформулював власне бачення, згадуючи дисонансні враження дитинства: з червоними, надто високими коморами, що порушували рівновагу рівнинного пейзажу.

Будинки у стилі прерій мають спільні риси: один або два поверхи з великими виступами, відкрите планування, низькі похилі дахи з широкими виносами карнизів, чітко виражені горизонталі, стрічкові ряди вікон, акцентований центральний димохід, вбудовані меблі та використання природних матеріалів — передусім каменю й дерева. Вони органічно вписувалися в довкілля, навіть підпорядковувалися йому — як того вимагала органічна архітектура.

Райт захоплювався японською культурою й подовгу вивчав гравюри укійо-е — їхня витонченість і свобода композиції надихали на пошук нових форм. Тому його будинки нерідко перегукувалися з традиційною японською архітектурою, хоч і створювалися для американського ландшафту.

Саме тому коли йому запропонували збудувати «Імперіал-готель» у Токіо, він охоче погодився. Будівництво завершили у 1923 році. Райт створив його у власній манері: широкі дахи з великими карнизами, відкриті переходи та перепади висот, що створювали відчуття просторової глибини, майже печерної. Конструкція виявилася достатньо міцною, щоби пережити Великий землетрус Канто, який стався в день урочистостей з нагоди відкриття. Проте під час Другої світової війни будівлю серйозно пошкодили бомбардування, і в 1968 році її довелося знести.

У 1930-х роках Райт відкрив у своїй резиденції «Талієсін» творчу майстерню. Саме сюди почав приїздити Едгар Кауфман-молодший — син успішного підприємця з Піттсбурга, який за порадою батька вирішив вивчати архітектуру.

Поступово сміливі ідеї Райта захопили Кауфмана-молодшого. Архітектор став частим гостем у домі родини, а згодом отримав замовлення на проєкт їхнього заміського будинку. Для цього Кауфмани придбали ділянку в штаті Пенсильванія, приблизно за 80 кілометрів на південний схід від Піттсбурга — у мальовничій місцевості Беар-Ран. Це був скелястий виступ, що здіймався над околицями, поруч із невеликим водоспадом.

У листопаді 1934 року Райт приїхав до Беар-Рану, щоб знайти ідеальне місце для будинку — і знайшов його просто над водоспадом. «Я хочу, щоб ви жили з водоспадом, а не просто дивилися на нього. Він має стати частиною вашого життя», — сказав він.

Так з’явився Будинок над водоспадом — композиція з бетонних терас і вертикалей із вапняку, змонтованих на сталевих опорах просто над струмком. Частину скелі помістили всередину будинку і вона стала елементом інтер’єру. Райт прагнув, щоб під час будівництва не було зрубано жодного дерева, щоб усі великі валуни залишилися на своїх місцях, а сам будинок став природним продовженням ландшафту.

Інтер’єр будинку стриманий: відкрита вітальня і компактна кухня на першому поверсі, три невеликі спальні — на другому, на третьому — кабінет і спальня Кауфмана-молодшого. Усі приміщення взаємодіють із природою, а сходи з вітальні ведуть просто до води.

Стелі тут навмисно занижені — подекуди лише 193 см, щоби спрямовувати погляд горизонтально, назовні. Внутрішні простори ніби продовжуються у зовнішнє середовище через довгі консольні тераси. Вони не лише функціональні, а й надають будинку скульптурної виразності.

Для будівництва використали залізобетон — перший такий досвід Райта в житловій архітектурі. Спершу він не виявляв особливого інтересу до цього матеріалу і працював із цеглою, однак саме його пластичність дозволила втілити задумані форми.

Японський архітектор Тадао Андо говорив про цей дім: «Я вважаю, що Райт засвоїв найважливіше в архітектурі — роботу з простором — саме з японської традиції. Коли я відвідав „Будинок над водоспадом“ у Пенсильванії, я відчув той самий простір довкола. Але там були ще й додаткові звуки природи, звернені безпосередньо до мене».

Сьогодні будинок функціонує як музей. У 1963 році Едгар Кауфман-молодший передав його Західнопенсильванському природоохоронному фонду.

Храми Бога, науки і мистецтва

Паралельно з будинком Кауфмана Френк Ллойд Райт проєктує штаб-квартиру компанії Johnson Wax у місті Расін, штат Вісконсін. Головною окрасою будівлі став центральний зал із колонадою, де кожна колона побудована, наче стебло, верх якого розкривається у «квітку». Ці колони стали одним із ранніх прикладів біоніки в архітектурі — принципу наслідування природних форм у пошуках найміцніших і найраціональніших конструкцій.

Стеля складається зі скляних трубок, що пропускають природне світло, водночас пом’якшуючи його, роблячи майже невагомим. Сама будівля лабораторії нагадує структуру дерева: приміщення групуються навколо центрального «стовбура», в якому розміщені ліфтові шахти, а чергування квадратних і круглих плит формує виразний, майже орнаментальний об’єм.

Райт створив кілька християнських церков, але найцікавішою культовою спорудою стала синагога «Бет Шолом». Старший рабин громади в районі Логан у Філадельфії Мортімер Коен прагнув звести храм до 300-річчя першої організованої єврейської міграції до Північної Америки. Він хотів, щоби будівля відображала сучасність, а не повторювала історичні стилі, типові для синагогальної архітектури. Водночас його не влаштовував і холодний інтернаціональний модернізм — нова синагога мала залишатися впізнаваною як синагога.

Коена і Райта познайомив їхній спільний приятель скульптор Борис Блай. Коен показав ескізи, і вони несподівано сподобалися Райту — попри те, що той зазвичай скептично ставився до дизайнерських амбіцій замовників.

Райт спроєктував шестикутну будівлю як алюзію на зірку Давида. Дах зробив у вигляді тригранного пірамідального купола з пластику й металу — його форма відсилає до гори Синай. Уздовж ребер даху розміщені світильники, що формують образ менори. Над входом виступає гострий трикутний навіс, котрий Райт інтерпретував як «руки рабина, що благословляють паству».

Останньою будівлею, зведеною за життя Райта, став музей Соломона Гуггенгайма у Нью-Йорку. Його проєктування та будівництво тривали 16 років. Соломон Гуггенгайм — підприємець і колекціонер мистецтва — разом із художницею Хіллою фон Ребай, майбутньою директоркою музею, звернулися до Райта з проханням створити будівлю в його «органічному стилі».

Райт із захопленням прийняв пропозицію, зауваживши, що ніколи не бачив музею, який був би «спроєктований правильно».

Зовні будівля виглядає як перевернута залізобетонна спіраль, а її інтер’єр нагадує мушлю з центральним атріумом і світловим колодязем. Райт передбачав, що експозицію слід оглядати зверху вниз: відвідувач піднімається ліфтом на верхній рівень і поступово спускається вздовж спірального пандуса. Втім, керівництво музею не дотрималося цієї ідеї, і сьогодні огляд зазвичай відбувається у зворотному напрямку.

Критик Пол Голдбергер писав, що модерністська будівля Райта стала каталізатором змін, зробивши «соціально і культурно прийнятним для архітектора проєктування надзвичайно виразного, глибоко особистого музею. У цьому сенсі майже кожен музей нашого часу — дитя Гуггенгайма».

Райт помер у квітні 1959 року — за шість місяців до відкриття музею — внаслідок ускладнень після операції на кишківнику.

Ідеальний хмарочос

Наприкінці життя Френк Ллойд Райт із розчаруванням спостерігав за тим, як ростуть американські хмарочоси. Він заклав основи сучасної американської архітектури, але наступні покоління, на його думку, витлумачили їх хибно. Відійшовши від історизму, вони натомість створили будівлі, що ставали надто бездушними й спрощеними.

Формуючи нову архітектуру, Райт прагнув утілити в камені й сталі енергію своєї епохи — різкість, відчуття швидкості, напруження індустріального поступу. Зачарований магією пари, ритмом гудіння коліс і міцністю сталі, він створював на креслярській дошці споруди, що ніби втілювали сам плин часу.

«Проблема в тому, що вони не розуміють суті того, що копіюють. Хмарочос, прагнучи стати модерністським, відкидає будь-яке оздоблення, — говорив Райт. — Він проголошує, що форма має слідувати за функцією, — і водночас відкидає оригінальність, індивідуальність, романтику, ідеали й творчість».

Архітектор мав власне бачення ідеального хмарочоса. За три роки до смерті Райт представив проєкт «Іллінойс», який так ніколи й не реалізували. Проте, дивлячись на нього сьогодні, важко позбутися відчуття, що «Бурдж-Халіфа» наслідує ідею «Іллінойсу». Хоча Едріан Сміт, автор вежі, це й заперечує, подібність форм ігнорувати складно.

«Іллінойс» мала бути майже вдвічі вищою за «Бурдж-Халіфу» — й без того найвищу світову будівлю. Її форма — тригранна голка — відсилає до рослинного світу. Як послідовник органічної архітектури, Райт надихався стрижневими коренями рослин — такими самими потужними й спрямованими вгору. Та цей проєкт, у якому навіть ліфти мали працювати на атомній енергії, виявився занадто футуристичним для свого часу. Райт дуже добре розумів сучасність, але також дивився надто далеко вперед.