Не те, що ви почули: відомі пісні, які зрозуміли не так

Пісня про сталкера, яку крутять на весіллях. Рок про ветерана війни, зрадженого американськими політиками, який використовували як агітку. Та корейський хіт, який полюбили всі і не зрозумів ніхто (хто з вас знає корейську?). Розповідаємо про треки, які почули зовсім не так, як задумувалося.

The Police — «Every Breath You Take»

Омані «Every Breath You Take» легко піддатися: музика звучить м’яко і романтично, рядки «кожен твій подих», «кожен твій рух» чи «я не зводитиму з тебе очей» легко сприймаються як мова кохання. Так пісня про контроль, ревнощі й сталкерство надовго перетворилася на еталонну баладу про кохання.

В інтерв’ю Financial Times співак Стінг описував пісню без жодної сентиментальності: він називав її «паскудною маленькою річчю», а героя треку порівнював зі сталкером. Утім, із ним уперто не погоджуються слухачі: «Every Breath You Take» сприймають як весільну класику, включаючи її до списків пісень для першого танцю молодят.

Bruce Springsteen — «Born in the U.S.A.»

«Born in the U.S.A.» існує у двох версіях. Перша живе в масовій уяві: це великий гімн, розрахований на скандування тисячами американців. Друга версія — захована в самій пісні. Текст Спрінгстіна розповідає про ветерана В’єтнаму, який повертається додому в країну, що не дає йому ані опори, ані майбутнього.

Сам Спрінгстін підкреслював, що в пісні поєднуються «біль, слава, сором ідентичності та місця», а головним героєм виступає «людина, яку зрадила його нація, але яка все ще відчуває глибокий зв’язок із країною». Показово, що рання версія пісні була зовсім іншою: похмурою фолковою композицією, що мала назву «Vietnam». Продюсери наполягли, аби трек став більш жвавим, схожим на гімн.

Так його і сприйняли. Назва звучить як гасло, а приспів ніби написаний для колективного скандування. Якщо не дослухатися до куплетів, «Born in the U.S.A.» можна прийняти за декларацію національної гордості. Саме так її сприйняв Рональд Рейган: під час передвиборчої кампанії 1984-го він назвав Спрінгстіна символом надії молодої Америки, а його пісню спробували вмонтувати в рейганівське гасло про «Morning in America» — сюжет, в якому після тяжких для США ночей настає ранок, повний нових можливостей. У відповідь Спрінгстін нагадав, що для багатьох американців іще досі північ.

Пісню апропріювали знову у жовтні 1996 року, коли кандидат у президенти Боб Доул виконав її на мітингу в Нью-Джерсі, а через три роки використали у передвиборчій кампанії Пета Б'юкенена. Так «Born in the U.S.A.» стала піснею-перевертнем: задумана як антивоєнний маніфест та критика політики США, вона стала її частиною.

R.E.M. — «Losing My Religion»

У випадку R.E.M. спрацював інший механізм. Через назву «Losing My Religion» пісню роками сприймали буквально — як крик про втрату віри. Читати треба було поміж рядків. Фронтмен гурту Майкл Стайп пояснював, що вислів «losing my religion» є ідіомою на американському півдні, що означає втрату терпіння, стан на межі зриву.

У центрі пісні не віра, а болісна одержимість іншою людиною, вразливість і внутрішня напруга, що поступово доходить до межі. R.E.M. — можливо, спеціально, можливо, ні — підіграли неправильному тлумаченню: в кліпі гурту з’явилися крила і янгол, що остаточно закріпило релігійне прочитання там, де йшлося про емоційне виснаження та нав’язливі почуття.

Боб Ділан — «Mr. Tambourine Man»

«Mr. Tambourine Man» — фолкбалада про загадкового чоловіка з тамбурином — належить до тих пісень, які десятиліттями обростають новими тлумаченнями.

Американський музичний критик Роберт Шелтон припускав, що одним із можливих джерел натхнення пісні могла послужити «Сповідь англійського пожирача опіуму» — автобіографічний есей Томаса де Квінсі про його наркозалежність у Британії XIX століття. В тексті де Квінсі згадується латинський вислів mater tenebrarum — «мати темряви», — який, як гадає Шелтон, сподобався Ділану. Mater tenebrarum трансформувалося в «Mister Tambourine Man», вважає критик.

Характер книги де Квінсі і його можливий вплив на Ділана закріпили за піснею статус бунтарської балади про наркотики та підвальне контркультурне життя Америки. В образі містера Тамбурина вбачали наркодилера, а рядки «димові кільця моєї свідомості» та «чарівний корабель, що закручується у вихорі» асоціювалися самі розумієте з чим.

Цим не обмежилося. Для одних Mr. Tambourine Man був містичним провідником, для інших — музою або творчим імпульсом. З’явилися і версії про Гамельнського щуролова та навіть Ісуса — в містері Тамбурині бачили лідера і релігійного гуру. Джон Гінчі, літературознавець і дослідник творчості Ділана, пов’язував пісню з поемою «Ода соловейку» Джона Кітса (обидва тексти розповідають про втечу від реальності). Певні паралелі тут справді можна побачити, хоча таке зіставлення потребує обережності: вірш Кітса значно темніший за настроєм, аніж пісня Ділана.

Все виявилося значно простіше: через 20 років Ділан пояснив, що баладу надихнув Брюс Ленггорн, один із музикантів фолкової сцени нью-йорського Ґрінвіч-Віллиджа. Одного разу Ленггорн грав на гігантському тамбурині «завбільшки з колесо воза». Це все. Інколи історія набагато банальніша за її трактування.

PSY — «Gangnam Style»

Якщо «Losing My Religion» підвів буквальний переклад, то «Gangnam Style» — небажання аудиторії зробити цей переклад.

Слухачі нарізали пісню на меми швидше, ніж спробували зрозуміти, про що вона. Для більшості західної аудиторії трек запам’ятався як кумедний вірусний хіт із дивним танцем, строкатим кліпом і набором незрозумілих слів. У Кореї «Gangnam Style» спрацював інакше. Це була сатира на показну розкіш, снобізм і культ статусу, пов’язаний із районом Каннам у Сеулі. У кліпі співак PSY не стільки відіграє успішного багатія, скільки висміює показове дороге життя і тих, хто намагається його копіювати.