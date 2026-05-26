Карло Петріні — революціонер із мискою пасти

У віці 76 років помер Карло Петріні — людина-равлик, яка бойкотувала фастфуд, автомагістралі, швидкі машини і натовп, що поспішає. Натомість Петріні пропонував дещо інше — повільні міста, повільну їжу і контакт зі світом, який ми розучилися бачити через поспіх.

У 1986 році біля Іспанських сходів у Римі відкривається McDonald's. На знак протесту проти розповсюдження фастфуду біля щойно відкритого ресторану швидкого харчування всідається чоловік, який демонстративно тримає в руках тарілку приготованої вдома пасти пенне рігате. Якщо фраза «ми те, що ми їмо» правдива, то слоган протестувальника звучав би так: «Швидкий світ змушує нас постійно працювати і нашвидкоруч давитися фастфудом. Уповільнись, згадай, що таке радість повільного приготування їжі». Тоді, не маючи жодних плакатів, з мискою в руках, журналіст і активіст Карло Петріні показав, чому бути равликом у світі, що цінує спритних зайців, — це перемога людини над системою.

Петріні виріс у Бра, невеликому місті в П'ємонті, вивчав соціологію, захоплювався лівими ідеями, писав у регіональні газети, організовував культурні події, бойкотував McDonald's. У 1989-му Петріні заснував Slow Food — організацію, яка вбачала в популяризації фастфуду капіталістську логіку: працюй багато, поспішай, не май часу на здорову їжу, перекуси нашвидкоруч.

Карло Петріні поруч із Аленом Руссо — французьким виробником капусти — під час фестивалю Euro Gusto у Турі, Франція. Фото: Alain Jocard / AFP

Маніфест Slow Food починався словами: «Наше століття, народжене під знаком індустріальної цивілізації, спочатку винайшло машину, а потім взяло її за модель для власного життя». Петріні не хотів бути автоматоном з вічним двигуном, який постійно працює. Він вірив, що бути повільним — людська риса, і, позбуваючись її, ми наближаємося до машин. Равлик став символом його руху.

За майже 40 років роботи Slow Food відкрила філії в 140 країнах, пропонуючи повільну їжу та підтримку локальних фермерів замість походу в гіпермаркет. Організація Петріні також є архіваріусом їжі: її проєкт «Ковчег смаку» — це реєстр продуктів і страв, що зникають, від сицилійського тунця в бочках до сорту молочної кукурудзи з Бергамаска. Крім того, що два роки в Турині відбувається Salone del Gusto — виставка, де виробники з усього світу показують те, що не вписується в логіку супермаркету. Петріні побудував гастрономічний опозиційний рух, проте він не планував обмежитися тільки тарілкою та продуктовою корзиною.

Принц Чарльз, його дружина Каміла та Карло Петріні зустрічаються з місцевими виробниками їжі під час візиту до Teatro del Sale у Флоренції у 2017 році. Того дня принц Чарльз повідомив Петріні про підтримку благодійного тижня для виробників Slow Food із постраждалих від землетрусів регіонів Італії. Фото: Maurizio Degl'Innocenti / Pool / AFP

У 1999-му в Італії виник рух Cittaslow — «повільне місто». Логіка нової, вже урбаністичної, ідеї Петріні була проста: якщо ми хочемо їсти по-іншому, ми маємо жити по-іншому в середовищі, що має інший вигляд. Міста з їхніми магістралями і автоцентричністю, вважав Петріні, були побудовані так, щоб заохочувати швидкість. Як альтернативу, він пропонував населені пункти, в яких заборонено робити великі дороги, а автомобілісти не мають права рухатися швидше за 30-40 км/год. Ще кілька умов: заборона на рекламні щити, підтримка місцевих ринків, відсутність мережевих бізнесів. Петріні пропонував будувати простори, де швидкість відчувала б себе непрошеним гостем, а не господарем.

Статус повільних міст мають понад 300 населених пунктів у 33 країнах — від італійського Бра до південнокорейського Сінану. Більшість невеликі: до 50 000 мешканців. Показово, що Cittaslow приживається саме там, де є що захищати: старі центри, фермерські ринки, вузькі вулиці, в яких машинам ніяково. Це не антипрогресивна утопія — радше розуміння, що швидкість — це вибір, а не закон.

Проєкти Петріні набрали популярності, зокрема завдяки Карлу Оноре, канадському журналісту й автору книжки «Похвала повільності», який підхопив ідею у 2000-х. В тексті він описує епізод, що й штовхнув його до написання книжки: він читав синові казку й думав про те, де б знайти скорочену її версію. Оноре пише, що ця думка його налякала — куди він поспішає, коли проводить час із сином? Наскільки треба бути доведеним темпом сучасного життя, щоб думати, як би пошвидше дочитати казку синові?

Карло Петріні з Папою Франциском у Ватикані у 2020 році. Серед прихильників Петріні були політики та культурні діячі з усього світу.

Те, що Петріні й Оноре вважають ворогом, філософи та соціологи називають акселяриціонізмом — процесом пришвидшення сучасної економіки (і, відповідно, життя). Французький соціолог Поль Віріліо називав це «дромологією», швидкістю як владою: хто контролює темп, той і контролює суспільство. А його німецький колега Гартмут Роза зі своєю теорією соціального прискорення писав про вимивання людського досвіду через поспішання: проблема не в тому, що ми поспішаємо, проблема в тому, що ми не встигаємо будувати взаємини з речами, людьми, місцями — темп не дає їм набути значення.

Роза називає це «відчуженням через прискорення» і пропонує концепцію резонансу — здатності бути у контакті зі світом. І повільні їжа та міста з цієї точки зору — це спосіб повернути резонанс. Тоді як філософи намагалися описати проблеми швидкого світу, Карло Петріні вирішував їх на практиці. Його соціальний проєкт — не ностальгія чи спроба відмовитися від технології і сховатися в печері. Це спроба відповісти на прискорення через тарілку їжі, через місто без білбордів, через право варити страву три години — і знаходити в цьому сенс, а не марнування часу. Петріні любив їжу, вино, розмови — і розумів, що це потребує часу. Смак вина, яке випили поспіхом, і смак вина, яке пили годину, — це різні смаки, і Карло Петріні це знав.